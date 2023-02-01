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Воздушная масса из Якутии: после потепления в Новосибирск придет значительная волна холода

Синоптики составили новый прогноз на первую декаду февраля

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Сильные снегопады прекратятся

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В Новосибирске в первой декаде февраля ожидается похолодание. Оно произойдет из-за переноса воздушных масс северных районов Якутии.

Об этом рассказала во время пресс-конференции в агентстве ТАСС Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По словам специалиста, ожидается температура выше средней на 1–3 градуса.

— Мы ожидаем существенное ослабление интенсивности осадков. Будет преобладать область повышенного давления, антициклон, поэтому осадки предполагаются только в отдельные дни. К концу декады мы ожидаем значительную волну холода и общее понижение температуры, вторжение воздушных масс с северных районов Якутии, — пояснила Анна Лапчик.

Ранее НГС изучил прогноз погоды, который составили специальные интернет-сервисы. Посмотрите, чего можно ждать от этого месяца.

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