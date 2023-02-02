Минпромторг сделал разъяснения по зимним горкам: разбираемся, можно ли их теперь строить во дворах Новосибирска

Минпромторг России опубликовал разъяснения по строительству зимних горок во дворах в официальном Telegram-канале.
— Действительно, ГОСТ 56987–2016 «Безопасность устройств для развлечений. ГОРКИ ЗИМНИЕ» существует. Если зимняя горка спроектирована как аттракцион, изготовлена из дерева, льда (ледяных блоков) или их комбинации, обустроена специальной поверхностью скольжения, имеет скат, выкат и ограничительную систему, то при строительстве таких горок нужно придерживаться требований ГОСТа, — объясняет ведомство.
При создании таких горок нужно пройти все этапы — от проектирования до проведения испытаний и регистрации.
— Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо, — подчеркнули в Минпромторге. — При этом рекомендуем внимательно проанализировать безопасность горки, обратить внимание, не представляет ли опасности выкат с нее и сама скользящая поверхность.
При этом официальные документы опубликованы не были. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Росстандарт подготовит методические рекомендации к данному ГОСТу.
Разрешения строить зимние горки во дворах добивался Новосибирский областной Совет отцов. В январе их председатель ездил на встречу в Министерстве промышленности и торговли России.
С 2020 года горки во дворах начали разрушать из-за огромных штрафов, которые выписывали УК. В 2019 году были приняты два постановления правительства, которые сделали ледовые горки (коммерческие) выше 40 сантиметров, а бесплатные выше