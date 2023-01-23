Лучше на метро: когда закончатся снегопады в Новосибирске (неутешительный прогноз от синоптиков)

В Новосибирск пришел мощный циклон, который серьезно осложнил жизнь горожанам. На дорогах многокилометровые пробки, и в них стоит не только личный, но и общественный транспорт. Новосибирские синоптики сообщили, что снегопады в городе задержатся.
— Снежную погоду определяет сейчас межфронтальная зона, в которой у нас находится город и почти весь регион. Осадки распространяются со смещающимся циклоном, под влиянием его обширной ложбины, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре. — Снегопады будут в течение недели, но различной интенсивности.
Уже завтра снегопады начнут постепенно ослабевать, местами они будут умеренного характера. А 25–
— А
В Новосибирске ожидается умеренно морозная погода.
Завтра,
В Новосибирской области местами возможны морозы до -25 градусов. В среднем в ближайшие три дня ночью будет около
Погодные сервисы обещают новосибирцам также мягкий февраль без резких перепадов температур.