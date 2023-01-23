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Лучше на метро: когда закончатся снегопады в Новосибирске (неутешительный прогноз от синоптиков)

В ближайшие три дня будут и метели

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Город уже засыпало снегом

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В Новосибирск пришел мощный циклон, который серьезно осложнил жизнь горожанам. На дорогах многокилометровые пробки, и в них стоит не только личный, но и общественный транспорт. Новосибирские синоптики сообщили, что снегопады в городе задержатся.

— Снежную погоду определяет сейчас межфронтальная зона, в которой у нас находится город и почти весь регион. Осадки распространяются со смещающимся циклоном, под влиянием его обширной ложбины, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре. — Снегопады будут в течение недели, но различной интенсивности.

Уже завтра снегопады начнут постепенно ослабевать, местами они будут умеренного характера. А 25–26 января могут быть прояснения.

— А 26 января снова подходит новая ложбина и будет увеличиваться интенсивность осадков, возможны метели. Ожидается и усиление ветра в регионе 24–25 января 4–9 м/с с порывами до 15 м/с, а 26 января 7–12 м/с с порывами по городу до 17 м/с, по области до 20 м/с, — объяснили синоптики.

В Новосибирске ожидается умеренно морозная погода.

Завтра, 24 января, ночью — -10... -12 градусов, днем — -6... -8 градусов. В среду, 25 января, в темное время суток будет -17... -19 градусов, в светлое — -11... -13 градусов. В четверг, 26 января, будет теплее. Ночью — -13... -15 градусов, днем — -8... -10 градусов.

В Новосибирской области местами возможны морозы до -25 градусов. В среднем в ближайшие три дня ночью будет около -10... -15 градусов, днем — -6... -11 градусов.

Погодные сервисы обещают новосибирцам также мягкий февраль без резких перепадов температур.

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