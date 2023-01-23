Лучше на метро: когда закончатся снегопады в Новосибирске (неутешительный прогноз от синоптиков)

— Снежную погоду определяет сейчас межфронтальная зона, в которой у нас находится город и почти весь регион. Осадки распространяются со смещающимся циклоном, под влиянием его обширной ложбины, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре. — Снегопады будут в течение недели, но различной интенсивности.