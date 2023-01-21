Весна близко? Какую погоду ждать в Новосибирске в феврале

Погодные сервисы обещают новосибирцам мягкий февраль без резких перепадов температур.
«Яндекс.Погода» на основании усредненных данных за 10 лет прогнозирует преимущественно облачный, но малоснежный месяц с одним ясным днем — 17 февраля. Самым холодным днем ожидают среду, 1 февраля: днем прогнозируют 17 градусов мороза, а последние два дня февраля должны стать самыми теплыми—
Сервис Gismeteo дает свой прогноз на февраль. Согласно ему, первые две недели будет преимущественно солнечно и морозно, от -13 днем до -22 ночью, а в последние дни температура поднимется до -5. Потепление будет сопровождаться снегом, но особо обильных снегопадов не обещают.
По информации сервиса World Weather, первые дни февраля температура будет колебаться: 1 февраля к ночи ждут потепление с -17 до -13 градусов, но уже следующей ночью возможно похолодание до -26. К концу месяца, как и в остальных сервисах, обещают значительное потепление — до -7 днем. Месяц может оказаться преимущественно пасмурным, с несколькими ясными днями.
Эти выходные отличаются морозами, которые, как обещают синоптики, должны отступить к началу новой рабочей недели — Роспотребнадзор дал рекомендации, как пережить холода.