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От -8 до -33 градусов: изучаем, какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

Город накроют сильные снегопады

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Температура воздуха будет колебаться на протяжении всей недели

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В Новосибирске всю неделю ожидаются снегопады, а температура воздуха будет колебаться от -8 до -33 градусов. Смотрим прогнозы популярных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе столбик термометра не опустится ниже -13 градусов. В дневное время температура воздуха за окном будет колебаться от -8 до -11 градусов. В ночное время ожидается от -8 до -13 градусов. В регион вновь вернутся снегопады.

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Gismeteo обещает очень обильные снегопады как в начале, так и в конце рабочей недели. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -8… -10 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать от -11 до -20 градусов. Самая холодная ночь ожидается 23 января-20 градусов.

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«Погода Mail.ru» также прогнозирует обильные осадки. По данным сервиса, в ночное время ожидаются морозы до -33 градусов. В дневное время температура воздуха будет колебаться от -7 до -20 градусов.

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Ранее журналистка НГС изучила прогнозы популярных сервисов и выяснила, какую погоду ждать в Новосибирске в феврале.

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