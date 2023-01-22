От -8 до -33 градусов: изучаем, какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске всю неделю ожидаются снегопады, а температура воздуха будет колебаться от -8 до -33 градусов. Смотрим прогнозы популярных сервисов.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе столбик термометра не опустится ниже -13 градусов . В дневное время температура воздуха за окном будет колебаться от -8 до -11 градусов . В ночное время ожидается от -8 до -13 градусов. В регион вновь вернутся снегопады.