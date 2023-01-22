От -8 до -33 градусов: изучаем, какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске всю неделю ожидаются снегопады, а температура воздуха будет колебаться от -8 до -33 градусов. Смотрим прогнозы популярных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе столбик термометра не опустится ниже
Gismeteo обещает очень обильные снегопады как в начале, так и в конце рабочей недели. Днем температура воздуха будет держаться в пределах
«Погода Mail.ru» также прогнозирует обильные осадки. По данным сервиса, в ночное время ожидаются морозы до -33 градусов. В дневное время температура воздуха будет колебаться от -7 до
Ранее журналистка НГС изучила прогнозы популярных сервисов и выяснила, какую погоду ждать в Новосибирске в феврале.