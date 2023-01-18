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Баня-бочка появится в Новосибирске на один день — туда пустят бесплатно тех, кто нырнет в ледяную воду

Баню привезут в Европейский берег на Крещение

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Баня-бочка будет доступна весь день

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В Новосибирске 19 января возле купели появится баня-бочка. Ее посещение будет бесплатным.

— В микрорайоне Европейский берег с 10:00 до полуночи будет работать прорубь с нашей кедровой баней-бочкой. Все желающие могут погреться в бане после купания и получить отличный заряд здоровья и энергии, — рассказала НГС Евгения Сорокина, руководитель по развитию компании Кедр.Пром. Компания занимается изготовлением таких бочек.

Внутри могут поместиться несколько человек

Внутри могут поместиться несколько человек

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ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.

Сегодня фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял вырубку купели на посту МЧС у Димитровского моста — снимки можно посмотреть здесь.

КрещениеОбьБаняКупели
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