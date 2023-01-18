Баня-бочка появится в Новосибирске на один день — туда пустят бесплатно тех, кто нырнет в ледяную воду

В Новосибирске 19 января возле купели появится баня-бочка. Ее посещение будет бесплатным.
— В микрорайоне Европейский берег с 10:00 до полуночи будет работать прорубь с нашей кедровой баней-бочкой. Все желающие могут погреться в бане после купания и получить отличный заряд здоровья и энергии, — рассказала НГС Евгения Сорокина, руководитель по развитию компании Кедр.Пром. Компания занимается изготовлением таких бочек.
ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний.
Сегодня фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял вырубку купели на посту МЧС у Димитровского моста — снимки можно посмотреть здесь.