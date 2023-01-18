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Фоторепортаж

Крещенскую купель под Димитровским мостом подготовили к купанию: 9 фото

В Новосибирской области на Крещение откроют 30 купелей

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Ранее МЧС анонсировало 29 купелей на Крещение-2023, но сегодня стало известно еще об одной

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В Новосибирске и области завершается подготовка к предстоящему 19 января Крещению. Корреспондент НГС Александр Ощепков своими глазами увидел вырубку купели на посту МЧС у Димитровского моста.

Купель у поста МЧС традиционная, ее вырубают ежегодно на протяжении многих лет

Купель у поста МЧС традиционная, ее вырубают ежегодно на протяжении многих лет

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В регионе в этом году прорубят 30 купелей на Крещение, 8 из них будут работать круглосуточно.

У каждой купели будут присутствовать спасатели, медики и полиция

У каждой купели будут присутствовать спасатели, медики и полиция

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Для купелей, работающих в темное время суток, обязательны освещение и палатка для обогрева, говорят в МЧС.

Купель у Димитровского моста ничем не будет отличаться от прошлогодней

Купель у Димитровского моста ничем не будет отличаться от прошлогодней

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17 января ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний. Здесь можно узнать адреса и расписание работы каждой.

16 января в Новосибирске организовали <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/17/71980142/" class="_" target="_blank">первую купель</a> на Затоне.

16 января в Новосибирске организовали первую купель на Затоне.

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Непосредственно в Новосибирске завтра будут официально открыты шесть купелей. Две — в Ленинском районе, по одной в Советском, Октябрьском, Заельцовском и Новосибирских районах.

В Новосибирске <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/01/11/71961383/" class="_" target="_blank">ожидается теплая погода</a> на Крещение. Столбик термометра не опустится ниже -20 градусов, а по некоторым данным, может быть не ниже -10 градусов.

В Новосибирске ожидается теплая погода на Крещение. Столбик термометра не опустится ниже -20 градусов, а по некоторым данным, может быть не ниже -10 градусов.

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В 2022 году в купелях Новосибирской области искупались 14 тысяч человек, ранее это число доходило до 33 тысяч человек.

30-я купель, о которой ранее не было известно, откроется в Криводановском сельсовете

30-я купель, о которой ранее не было известно, откроется в Криводановском сельсовете

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В МЧС предупреждают, что при купании в необорудованных местах, где нет спасателей, можно получить переохлаждение.

Купель у Димитровского моста будет открыта <nobr class="_">19 января</nobr> с 09:00 до 20:00

Купель у Димитровского моста будет открыта 19 января с 09:00 до 20:00

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После Крещения доступ к купелям ограничат — их накроют досками до того времени, пока лед снова не замерзнет.

Купание на Крещение считается символическим очищением от грехов, иначе говоря, духовным перерождением

Купание на Крещение считается символическим очищением от грехов, иначе говоря, духовным перерождением

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Ранее в Бердске из-за ОРВИ и гриппа отменили крестный ход и открытие купелей в Крещение.

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