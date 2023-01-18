Крещенскую купель под Димитровским мостом подготовили к купанию: 9 фото

В Новосибирске и области завершается подготовка к предстоящему
В регионе в этом году прорубят 30 купелей на Крещение, 8 из них будут работать круглосуточно.
Для купелей, работающих в темное время суток, обязательны освещение и палатка для обогрева, говорят в МЧС.
17 января ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовало список мест, где появятся купели для крещенских купаний. Здесь можно узнать адреса и расписание работы каждой.
Непосредственно в Новосибирске завтра будут официально открыты шесть купелей. Две — в Ленинском районе, по одной в Советском, Октябрьском, Заельцовском и Новосибирских районах.
В 2022 году в купелях Новосибирской области искупались 14 тысяч человек, ранее это число доходило до 33 тысяч человек.
В МЧС предупреждают, что при купании в необорудованных местах, где нет спасателей, можно получить переохлаждение.
После Крещения доступ к купелям ограничат — их накроют досками до того времени, пока лед снова не замерзнет.
Ранее в Бердске из-за ОРВИ и гриппа отменили крестный ход и открытие купелей в Крещение.