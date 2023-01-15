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Опять морозы? Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Город накроют сильные снегопады

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Снегопады будут достаточно сильными и могут прекратиться только на одни сутки

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В Новосибирске всю неделю ожидаются снегопады и теплая погода, даже на Крещение. Смотрим прогнозы популярных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю днем ожидается примерно одинаковая температура. Днем будет тепло, около -10... -12 градусов. Ночью не ниже -17 градусов. Снегопады будут достаточно сильными.

Холоднее всего будет ночью с 19 на 20 января

Холоднее всего будет ночью с 19 на 20 января

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Gismeteo обещает очень сильные снегопады как в начале, так и в конце рабочей недели. В светлое время суток ожидается около -8.. .-10 градусов, в темное время будет -12... -15 градусов. Самая холодная ночь ожидается 21 января-19 градусов.

Порывы ветра до 16 м/с ожидаются 16 января

Порывы ветра до 16 м/с ожидаются 16 января

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Гидрометцентр сообщает, что снегопады прекратятся только 18 января, во все остальные дни осадки будут достаточно интенсивны. Днем будет -8... -12 градусов, ночью в первой половине недели будет -14... -15 градусов, во второй половине -18... -20 градусов.

Во второй половине недели по ночам ожидается похолодание

Во второй половине недели по ночам ожидается похолодание

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Более подробный прогноз на Крещение можно изучить здесь.

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