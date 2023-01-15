Опять морозы? Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В Новосибирске всю неделю ожидаются снегопады и теплая погода, даже на Крещение. Смотрим прогнозы популярных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю днем ожидается примерно одинаковая температура. Днем будет тепло, около
Gismeteo обещает очень сильные снегопады как в начале, так и в конце рабочей недели. В светлое время суток ожидается около
Гидрометцентр сообщает, что снегопады прекратятся только 18 января, во все остальные дни осадки будут достаточно интенсивны. Днем будет
Более подробный прогноз на Крещение можно изучить здесь.