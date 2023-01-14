Похолодание и снегопад: какую погоду обещают новосибирцам на Крещение

В Новосибирске на Крещение не обещают сильных морозов. В четверг,
По данным «Яндекс.Погоды», днем 19 января будет идти снег. Температура будет ощущаться как
«Гисметео» не обещает сильного ветра на Крещение. Скорость колеблется от 1 до 5
По данным сайта World weather, ночью 19 января будет холодно и температура может опуститься до -19 градусов, но днем можно ждать потепление до -15 градусов.
В прошлом году на Крещение была умеренно морозная погода. По данным «Яндекс.Погоды», на улице было около -13 градусов.
Окунуться в прорубь можно будет в местах, где организовано дежурство спасателей. Все купели с адресами и временем работы НГС собрал в одну картинку.