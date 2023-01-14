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Тема дняКакая погода будет на Крещение
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Похолодание и снегопад: какую погоду обещают новосибирцам на Крещение

В прошлом году во время Крещения было -13 градусов

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Крещение пройдет в четверг

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В Новосибирске на Крещение не обещают сильных морозов. В четверг, 19 января, по сравнению со средой будет похолодание. По данным погодных сервисов, температура будет колебаться от -11 до -17 градусов. НГС изучил разные погодные сервисы на 19 января.

Влажность будет высокой

Влажность будет высокой

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По данным «Яндекс.Погоды», днем 19 января будет идти снег. Температура будет ощущаться как -18... -19 градусов, но показывать от -12 до -15 градусов днем и от -11 до -16 градусов вечером.

«Гисметео» также обещает снегопад

«Гисметео» также обещает снегопад

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«Гисметео» не обещает сильного ветра на Крещение. Скорость колеблется от 1 до 5 м/с. Утром в городе будет -17 градусов, но к вечеру можно ждать потепление до -15 градусов. По сравнению с субботой «Гисметео» обещает похолодание.

Погода может ощущаться на -26 градусов утром

Погода может ощущаться на -26 градусов утром

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По данным сайта World weather, ночью 19 января будет холодно и температура может опуститься до -19 градусов, но днем можно ждать потепление до -15 градусов.

В прошлом году на Крещение была умеренно морозная погода. По данным «Яндекс.Погоды», на улице было около -13 градусов.

Окунуться в прорубь можно будет в местах, где организовано дежурство спасателей. Все купели с адресами и временем работы НГС собрал в одну картинку.

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