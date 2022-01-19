«Невозможно дышать»: как журналистка НГС в купель окуналась — репортаж с Крещения в Новосибирске

В Новосибирске 19 января жители празднуют Крещение Господне. Всего в городе открыты четыре официальные купели, которые начали работать с полуночи. Ночью новосибирцы стояли по несколько часов в очередях. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала у купели возле Димитровского моста, поговорила с православными горожанами и окунулась в ледяную воду сама. Смотрите наш фоторепортаж и короткое, но яркое видео.
Вкуснейший чай
Возле купели атмосфера праздника. Спасатели разливают всем чай, и люди отмечают его особый вкус. Возможно, секрет заключается в том, что пьют его на морозе на реке, а может в том, что готовят чай на дровах. У берега стоит ледяной православный крест, а новосибирцы крестятся перед тем как окунуться. Кто-то говорит об очищении грехов, кто-то о здоровье, кто-то об испытании себя на прочность.
Евгений, который обозначает себя как общественник, рассказывает, что купель — это про сибирский дух.
— Такая сибирская традиция, которая объединяет нас духом. Особенно с этим сибирским морозом. Спасибо нашим сотрудникам МЧС, которые внимательно смотрят за проведением таких мероприятий. Наверное, вот эти традиции делают нас, сибиряков, такими дружными, закаленными, — поделился Евгений.
Очередность действий простая, но, готовясь ее повторить, изучаю ее очень внимательно. Подойти к спасателям, дождаться, когда будут запускать, зайти в теплую палатку. Там надо переодеться, размяться и выйти к купели. У купели тоже можно попасть в очередь. Перед ней по правилам надо перекреститься, зайти и три раза окунуться. Дальше нужно вернуться в палатку и хорошенько растереться полотенцем.
Окунаться можно с головой или нет. Я решаю, что лучше оставлю волосы сухими. Во-первых, так советуют врачи, а во-вторых, скоро ехать на работу в офис.
Пока я изучаю, что да как, мимо пробегает мальчик лет пяти. Он встает рядом со своим папой и сообщает, что передумал.
— Как так? И мама у нас теперь одна пойдет? — спрашивает у него папа.
Ребенок отвечает, что да. Мальчишка у купели не первый раз. Он уже даже окунался. И как рассказывает нам его папа, попадал в СМИ. Мальчик окунался в прошлом году, а тогда, по признанию всех участвующих, было намного холоднее.
Пообщаться с людьми рядом с палатками — неплохое успокоительное перед окунанием. Мы познакомились с Раисой Ивановной. Вчера у нее был день рождения — ей исполнилось 82 года.
— Я окунулась быстро, а одевалась долго. Мне надо было надеть слуховой аппарат, — рассказывает Раиса Ивановна.
Сюда она пришла вместе с дочерью, которая ради Крещения даже отпросилась с работы. Они уже три года ездят к купели, а Раиса Ивановна обливается холодной водой.
— Никто из ее подружек так не делает, — с гордостью говорит дочь Раисы Ивановны.
Женская раздевалка
Выпив огромное количество чая и отморозив руки, я наконец решила зайти в палатку. Быстрее начнешь, быстрее закончишь. Тихонечко пробралась в угол, потому что общие раздевалки — это обычно не самое уютное место. Видимо, эта палатка с подогревом — исключение. Женская раздевалка пропитана дружелюбием и немного адреналином. Кто-то с волнением разминается и готовится выходить. Все общаются и делятся опытом.
В палатку забегает девушка лет 27 в леопардовом купальнике и слишком высоким смеющимся голосом говорит, что забыла шлепки, пока бежала. В левом углу стоит группа женщин лет 60 и не перестает повторять «Господи, как хорошо». Одна из них сравнивает купание с перерождением.
В раздевалке собрались абсолютно разные сибирячки. Молодая девушка в красивом ярком купальнике абсолютно спокойна. Она возвращается буквально через минуту, окунувшись. Также спокойно собирается обратно. Вот две подруги, которые ходили окунаться по очереди, забежав обратно, они смотрят фотографии. Тихая и сосредоточенная женщина среднего возраста, которая не перестает прикасаться к крестику на шее.
Я застыла в своем углу, закутавшись в полотенце. Увидев мое волнение, ко мне подошла рыжая женщина. Из-за холода и боязни еще большего холода, я забываю спросить имя собеседницы. В это время она мне говорит, что ходила на Крещение уже много раз.
— Страшнее идти в седьмой раз, потому что знаешь, что ждать, — объясняет она мне.
Безымянная для меня женщина зовет с собой, и это придает уверенности. Поплотнее закутавшись в полотенце, я выхожу из прогреваемой палатки, надеясь вернуться туда как можно скорее.
Скользко и мокро
На снегу лежит сено, чтобы ногам было не так холодно. И это спасает. Как мне объяснили в очереди к купели — раньше сено не клали.
В купель я решила делать осторожные шаги. Внутри очень скользко. Спасатели аккуратно подставляют руки, если видят, что человек стоит неустойчиво, и внимательно следят за каждым. Из-за этого упасть не так страшно.
В купели я была всего пару секунд, и всё, что я запомнила, — невозможно сделать вдох. Кажется, так чувствуют себя люди, которые проваливаются под лед. Тело отказывается сделать вдох. Как только я вылезла, хотя, скорее, выбежала из купели, сперва почувствовала легкое разочарование. Долгая подготовка с переодеванием, чаем и ожиданием приводит всего к трем секундам в холодной воде. Правда, перед тем как разочарование разрослось, произошел вброс адреналина. Видимо, мой организм подумал, что я в опасности. Но это и хорошо — приходит та самая хваленая бодрость.
Затем пришло ощущение, как будто я покрыта слоем льда. Как пишут во всех инструкциях, с таким надо срочно бороться полотенцем и растиранием. Так я и поступила, вернувшись в теплую палатку. От сочетания приятного покалывания и тепла в палатке и чувствуешь себя не просто свежее, а обновившейся.
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