«Невозможно дышать»: как журналистка НГС в купель окуналась — репортаж с Крещения в Новосибирске

Евгений, который обозначает себя как общественник, рассказывает, что купель — это про сибирский дух.



— Такая сибирская традиция, которая объединяет нас духом. Особенно с этим сибирским морозом. Спасибо нашим сотрудникам МЧС, которые внимательно смотрят за проведением таких мероприятий. Наверное, вот эти традиции делают нас, сибиряков, такими дружными, закаленными, — поделился Евгений.