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Прогноз на 31 декабря в Новосибирске резко поменялся (увы, никакого тепла!)

Синоптики уточнили прогноз

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Осадков в новогоднюю ночь не будет

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В новогоднюю ночь в Новосибирске и области всё же будет морозно. Ранее синоптики обещали тепло, но сегодня, 26 декабря, появились новые данные.

— Пока прогноз всё же предварительный. Будет сохраняться антициклональный характер, ветер слабый, без осадков. Температура в новогоднюю ночь по области ожидается от -23 до -28 градусов, — расстроила такими показателями корреспондента НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Днем 31 декабря будет теплее — около -16... -21 градуса.

В ближайшие три дня в Новосибирске тепло сменит холод.

Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.

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