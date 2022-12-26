Прогноз на 31 декабря в Новосибирске резко поменялся (увы, никакого тепла!)

В новогоднюю ночь в Новосибирске и области всё же будет морозно. Ранее синоптики обещали тепло, но сегодня,
— Пока прогноз всё же предварительный. Будет сохраняться антициклональный характер, ветер слабый, без осадков. Температура в новогоднюю ночь по области ожидается от -23 до
Днем 31 декабря будет теплее — около
В ближайшие три дня в Новосибирске тепло сменит холод.
Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.