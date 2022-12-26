Прогноз на 31 декабря в Новосибирске резко поменялся (увы, никакого тепла!)

В новогоднюю ночь в Новосибирске и области всё же будет морозно. Ранее синоптики обещали тепло, но сегодня, 26 декабря , появились новые данные.



— Пока прогноз всё же предварительный. Будет сохраняться антициклональный характер, ветер слабый, без осадков. Температура в новогоднюю ночь по области ожидается от -23 до -28 градусов , — расстроила такими показателями корреспондента НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.