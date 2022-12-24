Снегопад 6 дней подряд и потепление до 0 градусов: какой погоды ждать в январе в Новосибирске

До конца декабря осталась неделя. Поэтому НГС изучил прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первые два дня января температура будет держаться на уровне
По прогнозу сайта Gismeteo, 2 января в Новосибирске похолодает до -26 градусов. После этого ожидается резкое потепление: к
Сайт «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос», сообщает, что в начале месяца дневная температура будет держаться на уровне
С 8 по 14 января ожидается непривычная для этого месяца погода. Возможно, что днем столбик термометра будет находиться на отметке от -4 до -6 градусов. Затем постепенно начнет холодать, и
Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в Новосибирске на этих выходных. Днем возможно потепление до