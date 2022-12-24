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Снегопад 6 дней подряд и потепление до 0 градусов: какой погоды ждать в январе в Новосибирске

Изучаем прогнозы сервисов

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Сервисы дают очень разные прогнозы

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До конца декабря осталась неделя. Поэтому НГС изучил прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первые два дня января температура будет держаться на уровне -15... -18 градусов. Далее сайт публикует прогноз, составленный по усредненным данным за 10 лет. Согласно ему, самым теплым днем станет 14 января, когда температура поднимется до -11 градусов. Самым холодным — 19 января, когда она опустится до -19 градусов. Сервис пока не опубликовал прогноз на конец месяца.

Пока кажется, что январь будет не очень снежным

Пока кажется, что январь будет не очень снежным

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По прогнозу сайта Gismeteo, 2 января в Новосибирске похолодает до -26 градусов. После этого ожидается резкое потепление: к 7 января воздух может прогреться до -2 градусов, хотя уже на следующий день температура опустится сразу на 11 градусов. После возможно три холодных дня — с 12 по 14 января, а конец месяца, по данным сайта, будет снежным и теплым. 31 января ожидается дневная температура в 0 градусов.

Самая холодная ночь ожидается <nobr class="_">2 января</nobr>, тогда может похолодать до <nobr class="_">-33 градусов</nobr>

Самая холодная ночь ожидается 2 января, тогда может похолодать до -33 градусов

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Сайт «Метеовести», который публикует прогноз от центра «Фобос», сообщает, что в начале месяца дневная температура будет держаться на уровне -3... -11 градусов. Снегопады ожидаются 4 и 6 января.

Ночью 1 января возможно похолодание до <nobr class="_">-25 градусов</nobr>

Ночью 1 января возможно похолодание до -25 градусов

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С 8 по 14 января ожидается непривычная для этого месяца погода. Возможно, что днем столбик термометра будет находиться на отметке от -4 до -6 градусов. Затем постепенно начнет холодать, и 18 января температура может опуститься до -27 градусов днем и -35 градусов ночью. В оставшуюся половину месяца, по данным сайта, стоит ждать холодов в -18... -24 градуса днем.

В начале месяца снегопад ожидается в течение шести дней подряд

В начале месяца снегопад ожидается в течение шести дней подряд

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Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в Новосибирске на этих выходных. Днем возможно потепление до -6 градусов. Также читайте, какой погоды ждать 31 декабря.

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