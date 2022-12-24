Снегопад 6 дней подряд и потепление до 0 градусов: какой погоды ждать в январе в Новосибирске

По прогнозу сайта Gismeteo, 2 января в Новосибирске похолодает до -26 градусов. После этого ожидается резкое потепление: к 7 января воздух может прогреться до -2 градусов, хотя уже на следующий день температура опустится сразу на 11 градусов. После возможно три холодных дня — с 12 по 14 января, а конец месяца, по данным сайта, будет снежным и теплым. 31 января ожидается дневная температура в 0 градусов .