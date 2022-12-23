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Температура повысится до –6 градусов: что еще ждать новосибирцам в выходные от погоды

Теплый фронт приближается из-за Урала

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В субботу возможны метель и гололедица

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В Новосибирске ждут прихода теплого фронта. В выходные погода будет снежная и теплая, а на дорогах ждут гололедицу. Новый прогноз дали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Ждем приближения теплого фронта. Из-за Урала будет поступать теплый и влажный воздух. Принесет нам метели, порывистый ветер и снег. Умеренно морозная погода, можно сказать, что слабо морозная, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В субботу, 24 декабря, в городе ночью без осадков, завтра днем — снег, местами — метель, гололедица на дорогах, заносы. Ветер юго-западный — 7–12 м/с, днем — местами порывы до 17 м/с. Температура ночью — –21... –23 градусов, к утру повысится до –11... –16 градусов. Завтра днем — –9... –11 градусов.

В воскресенье, 25 декабря, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный — 4–9 м/с, ночью — местами порывы до 14 м/с. Температура ночью — –10... –12 градусов, днем — –6... –8 градусов.

В следующий понедельник, 26 декабря, обещают небольшой снег. Ветер юго-западный — 4–9 м/с. Температура ночью будет –9... –11 градусов, днем — –6... –8 градусов.

Ранее НГС рассказывал, что погодные сервисы составили прогноз погоды на 31 декабря. Новогодняя ночь в Новосибирске в этом году ожидается относительно теплой: будет около –15... –17 градусов.

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