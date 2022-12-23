Температура повысится до –6 градусов: что еще ждать новосибирцам в выходные от погоды

В Новосибирске ждут прихода теплого фронта. В выходные погода будет снежная и теплая, а на дорогах ждут гололедицу. Новый прогноз дали синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— Ждем приближения теплого фронта. Из-за Урала будет поступать теплый и влажный воздух. Принесет нам метели, порывистый ветер и снег. Умеренно морозная погода, можно сказать, что слабо морозная, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В субботу, 24 декабря, в городе ночью без осадков, завтра днем — снег, местами — метель, гололедица на дорогах, заносы. Ветер юго-западный —
В воскресенье, 25 декабря, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный —
В следующий понедельник, 26 декабря, обещают небольшой снег. Ветер юго-западный —
Ранее НГС рассказывал, что погодные сервисы составили прогноз погоды на 31 декабря. Новогодняя ночь в Новосибирске в этом году ожидается относительно теплой: будет около