Без снега, но с морозами: похолодание до –28 градусов вновь идет в Новосибирск

В Новосибирск вернулась малоснежная и холодная погода — она сменила обильные снегопады.
— Снегопады ушли в Кемеровскую область. Мы попадаем в малоградиентное поле относительно повышенного давления, поэтому у нас и осадков нет сильных. Температура будет постепенно понижаться, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске в ближайшие дни будет преимущественно без осадков. 27 декабря ночью будет
Послезавтра, 28 декабря, днем возможен небольшой снег с северо-западным ветром
В четверг, 29 декабря, ночью — небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северный
В Новосибирской области будет преимущественно без осадков.
Завтра, 27 декабря, ночью будет –10... –15 градусов, местами — до –22 градусов, днем —
В четверг, 29 декабря, небольшой снег и северный ветер
Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.