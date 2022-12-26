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Тема дняВице-мэр Новосибирска упала на самом длинном катке
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Без снега, но с морозами: похолодание до –28 градусов вновь идет в Новосибирск

Синоптики составили прогноз на ближайшие три дня

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Обильные снегопады снова в прошлом

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В Новосибирск вернулась малоснежная и холодная погода — она сменила обильные снегопады.

— Снегопады ушли в Кемеровскую область. Мы попадаем в малоградиентное поле относительно повышенного давления, поэтому у нас и осадков нет сильных. Температура будет постепенно понижаться, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В Новосибирске в ближайшие дни будет преимущественно без осадков. 27 декабря ночью будет –11... –13 градусов, днем — –8... –10 градусов.

Послезавтра, 28 декабря, днем возможен небольшой снег с северо-западным ветром 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. В темное время суток будет –13... –15 градусов, в светлое — –10... –12 градусов.

В четверг, 29 декабря, ночью — небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северный 3–8 м/с, ночью — –18... –20 градусов, днем — –14... –16 градусов.

В Новосибирской области будет преимущественно без осадков.

Завтра, 27 декабря, ночью будет –10... –15 градусов, местами — до –22 градусов, днем — –7... –12 градусов. А 28 декабря пройдет небольшой снег, по югу будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 м/с, местами — до 14 м/с. Температура будет почти такая же, как во вторник. В светлое время суток температура опустится до –19 градусов.

В четверг, 29 декабря, небольшой снег и северный ветер 3–8 м/с, с порывами ночью до 14 м/с. Температура будет постепенно понижаться. Ночью ожидается –17... –22 градуса, местами — –28 градусов, а днем — –11... –16 градусов. Местами — –21 градус.

Мы изучили прогноз погоды на январь, который подготовили специальные сервисы. Читайте, к чему стоит готовиться, когда ждать морозов, а когда — потепления и снегопада.

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