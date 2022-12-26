Без снега, но с морозами: похолодание до –28 градусов вновь идет в Новосибирск

В Новосибирск вернулась малоснежная и холодная погода — она сменила обильные снегопады.



— Снегопады ушли в Кемеровскую область. Мы попадаем в малоградиентное поле относительно повышенного давления, поэтому у нас и осадков нет сильных. Температура будет постепенно понижаться, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

