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Наконец-то дождались: в Новосибирске начался снегопад — мы ведем снежный онлайн

Присылайте свои фото и видео в редакцию

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В Новосибирске начался сильный снегопад. Осадков не было очень долго — над городом почти две недели стоял антициклон.

Смотрим, как Новосибирск засыпает снегом. У вас появилось новогоднее настроение?

Присылайте свои фото и видео в редакцию!

Александра Бруня

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Красивое фото от нашей читательницы.

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Александра Бруня

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Расскажите о своих планах!

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Александра Бруня

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Очень атмосферное фото.

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Александра Бруня

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В городе сегодня пасмурно.

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Александра Бруня

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Сделали красивое фото или видео? Присылайте их в редакцию!

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Александра Бруня

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Посмотрим, что прислали нам читатели.

Фото из Кольцово

Фото из Кольцово

— Новосибирская область. Тишина, и снег медленно падает пушистыми хлопьями. На улице тепло. В планах — куколок делать, — написала читательница НГС.

Красота в Новосибирской области

Красота в Новосибирской области

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Александра Бруня

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В этом году ясная погода с морозами очень долго держалась в Новосибирске.

— Это связано с аномальными процессами: в третьей декаде ноября установился мощный антициклон, поэтому было мало снега. Он сохранился в первой декаде декабря. Сейчас есть дефицит осадков даже по сравнению с нормами высоты снега: на 5–10 сантиметров ниже, — объясняли в Гидрометцентре.

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