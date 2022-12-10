Наконец-то дождались: в Новосибирске начался снегопад — мы ведем снежный онлайн

Красивое фото от нашей читательницы.
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Очень атмосферное фото.
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В городе сегодня пасмурно.
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Посмотрим, что прислали нам читатели.
— Новосибирская область. Тишина, и снег медленно падает пушистыми хлопьями. На улице тепло. В планах — куколок делать, — написала читательница НГС.
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В этом году ясная погода с морозами очень долго держалась в Новосибирске.
— Это связано с аномальными процессами: в третьей декаде ноября установился мощный антициклон, поэтому было мало снега. Он сохранился в первой декаде декабря. Сейчас есть дефицит осадков даже по сравнению с нормами высоты снега: на 5–10 сантиметров ниже, — объясняли в Гидрометцентре.
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