Наконец-то дождались: в Новосибирске начался снегопад — мы ведем снежный онлайн

В Новосибирске начался сильный снегопад. Осадков не было очень долго — над городом почти две недели стоял антициклон.



Смотрим, как Новосибирск засыпает снегом. У вас появилось новогоднее настроение?

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