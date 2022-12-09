Морозы в -33 градуса надвигаются на Новосибирскую область — когда будет самая холодная ночь в городе

В Новосибирск на выходных всего на один день придет потепление, а затем вновь ударят морозы. Синоптики поделились прогнозом на ближайшие три дня.

— По Новосибирской области в предстоящую ночь сохраняется основной фон в -25... -30 градусов, но за счет распространения облачности потеплеет. Днем ожидаются температуры -12... -17 градусов по области, а также снег от небольшого до умеренного. Самая холодная ночь будет на понедельник, -33 градуса. Заходит с севера холодное ядро. В течение предстоящей недели ожидаются колебания температуры — будет и ветер, и снег, и перепады температур, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.