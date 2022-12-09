Морозы в -33 градуса надвигаются на Новосибирскую область — когда будет самая холодная ночь в городе

В Новосибирск на выходных всего на один день придет потепление, а затем вновь ударят морозы. Синоптики поделились прогнозом на ближайшие три дня.
— По Новосибирской области в предстоящую ночь сохраняется основной фон в -25... -30 градусов, но за счет распространения облачности потеплеет. Днем ожидаются температуры -12... -17 градусов по области, а также снег от небольшого до умеренного. Самая холодная ночь будет на понедельник, -33 градуса. Заходит с севера холодное ядро. В течение предстоящей недели ожидаются колебания температуры — будет и ветер, и снег, и перепады температур, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске в субботу днем температура повысится. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью ожидается -20... -22 градуса, днем — -14... -16 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
11 декабря, в воскресенье, холод вернется. Небольшой снег сохранится. Ночью ожидается -20... -24 градуса, днем — -20... -22 градуса. С небольшим понижением в течение дня. Ветер северо-западный 4–9 м/с.
В понедельник, 12 декабря, в ночные часы — -28... -30 градусов, в дневные — -17... -19 градусов. В темное время суток северо-западный ветер, в светлое — юго-западный 3–8 м/с. Днем будет без осадков.
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