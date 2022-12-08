Ледяные кубы привезли на Михайловскую набережную — фото, как строят ледовый городок

На Михайловскую набережную привезли десятки ледяных кубов для ледового городка. В группе аттракциона показали, как строители его возводят.
Тематика городка в этом году посвящена предстоящему
Сильные холода на руку строителям. Аттракцион должен открыться уже 30 декабря. Он будет работать до марта 2023 года. Кубы расставляют по местам — уже можно увидеть очертания будущих горок и резные лестницы.
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