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Ледяные кубы привезли на Михайловскую набережную — фото, как строят ледовый городок

Строители работают очень активно

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Кубы расставляют сразу по местам

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На Михайловскую набережную привезли десятки ледяных кубов для ледового городка. В группе аттракциона показали, как строители его возводят.

Тематика городка в этом году посвящена предстоящему 130-летнему юбилею Новосибирска. Вход будут оформлять скульптурой в виде здания краеведческого музея.

Сильные холода на руку строителям. Аттракцион должен открыться уже 30 декабря. Он будет работать до марта 2023 года. Кубы расставляют по местам — уже можно увидеть очертания будущих горок и резные лестницы.

Конструкции быстро возводят

Конструкции быстро возводят

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Городок должны открыть 30 декабря

Городок должны открыть 30 декабря

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В этом году в Новосибирске откроются 35 елочных базаров, договоры на которые заключили предприниматели с мэрией Новосибирска. Где именно, можно посмотреть по карте.

Новогодние праздники надвигаются очень быстро, поэтому уже сейчас перед многими новосибирцами встает вопрос, как провести длинные выходные и не умереть со скуки с детьми. Мы подготовили список с десятками развлечений, в том числе и с бесплатными.

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