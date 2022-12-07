Где купить живую ель в Новосибирске — показываем на карте

В Новосибирске откроются 35 елочных базаров, договоры на которые заключили предприниматели с мэрией Новосибирска. Всего в городе предусмотрено 115 мест для их организации.
Елки могут продавать с 1 по 31 декабря, но пока в городе не видно уже организованных базаров. Когда именно они откроются, в мэрии не уточнили.
— Необходимо отметить, что в схему для торговли включаются места, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или землях и земельных участках, государственная собственность на которой не разграничена. Сложившаяся практика свидетельствует о том, что елочные базары также размещаются на земельных участках, находящихся в пользовании или владении третьих лиц, на территориях, прилегающих к предприятиям торговли, на придомовых территориях, — добавили в мэрии.
Так что мест торговли может быть намного больше. Приводим карту с 35 базарами, адреса которых предоставили в муниципалитете.
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