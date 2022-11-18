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Гирлянды на елки у Президиума СО РАН в Академгородке поменяют за 250 тысяч

Академия наук объявила о закупке на сайте госуслуг

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У Президиума растет ель до 20 метров высотой

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В Академгородке Новосибирска поменяют гирлянду на натуральной елке. Сибирская академия наук объявила закупку на 250 тысяч рублей на услуги по праздничному оформлению ели возле Президиума СО РАН.

Как следует из документов закупки, подрядчику будет необходимо демонтировать старую диодную ленту, украсить новой гирляндой дерево, запитать гирлянду от городских сетей и убрать весь мусор с места работ.

— Исполнитель обязуется украсить светодиодной гирляндой натуральную елку по адресу проспект Лаврентьева, 17. Высота елки — до 20 метров. Общая длинна гирлянды — не менее 500 метров, должна быть распределена равномерно по всей высоте и ширине дерева. Длина одной секции — не менее 20 метров, не более 200 метров, — сообщили в документах закупки.

Работы по установке гирлянд будут производиться с автовышки, чтобы не повредить ветки ели.

«Городской центр наружной рекламы» Новосибирска закупит две уличные ели со световыми макушками в форме звезд. За них готовы заплатить 1,9 миллиона рублей.

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