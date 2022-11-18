Гирлянды на елки у Президиума СО РАН в Академгородке поменяют за 250 тысяч

В Академгородке Новосибирска поменяют гирлянду на натуральной елке. Сибирская академия наук объявила закупку на 250 тысяч рублей на услуги по праздничному оформлению ели возле Президиума СО РАН.
Как следует из документов закупки, подрядчику будет необходимо демонтировать старую диодную ленту, украсить новой гирляндой дерево, запитать гирлянду от городских сетей и убрать весь мусор с места работ.
— Исполнитель обязуется украсить светодиодной гирляндой натуральную елку по адресу проспект
Работы по установке гирлянд будут производиться с автовышки, чтобы не повредить ветки ели.
«Городской центр наружной рекламы» Новосибирска закупит две уличные ели со световыми макушками в форме звезд. За них готовы заплатить 1,9 миллиона рублей.