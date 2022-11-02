Две новых уличных елки закупят в Новосибирске — какими они будут
На макушках установят светящиеся звезды
«Городской центр наружной рекламы» Новосибирска закупит две уличных ели со световыми макушками в форме звезд. За них готовы заплатить
Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. По данным документации, высота елей должна составлять не менее 12 метров, срок службы — от пяти лет. Вместе с каркасом подрядчик должен предоставить комплект искусственной хвои, состоящий из веток для основной части и макушки. И ели, и звезды должны быть пригодны для использования при температуре от -30 до +30 градусов.
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, у нее нет информации о том, где установят эти ели. Но она уточнила в разговоре с корреспондентом НГС, что в этом году ель, которую ранее устанавливали на площади Калинина, поставят рядом с цирком.
Заявки на участие в торгах принимают до 8 ноября. Срок исполнения — с 22 ноября по 31 декабря.
В конце октября парк рядом с новым ЛДС начали готовить к празднованию Нового года. Там установили инсталляции в виде елочных игрушек. Посмотрите на фото, как это выглядит.