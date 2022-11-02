Две новых уличных елки закупят в Новосибирске — какими они будут

«Городской центр наружной рекламы» Новосибирска закупит две уличных ели со световыми макушками в форме звезд. За них готовы заплатить 1,9 миллиона рублей.



Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. По данным документации, высота елей должна составлять не менее 12 метров, срок службы — от пяти лет. Вместе с каркасом подрядчик должен предоставить комплект искусственной хвои, состоящий из веток для основной части и макушки. И ели, и звезды должны быть пригодны для использования при температуре от -30 до +30 градусов.

