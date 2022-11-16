«В прошлом году угрожали увольнением»: продавцов Центрального рынка снова обязали носить новогодние колпаки

— Обязательно-рекомендательный характер. Увольнениями пока не угрожают, дают 2 недельки подумать. Но, я так думаю, что повторяется история прошлого года: за отказ будут увольнения или штрафы. В основном тут долгие арендаторы, не все довольны, что в прошлом году были угрозы увольнением. В договоре аренды не указано, что есть какие-то условия, которые арендодатель может выставить в праздничные дни, например, — рассказал он НГС.