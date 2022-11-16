«В прошлом году угрожали увольнением»: продавцов Центрального рынка снова обязали носить новогодние колпаки

Арендаторы Центрального рынка получили уведомление о необходимости приобрести и носить на работе новогодние колпаки. Сотрудники рынка прислали в редакцию копию документа.
— В срок до 1 декабря 2022 года вам необходимо приобрести новогодние шапочки (колпачки) красного цвета, — говорится в уведомлении.
По словам одного из арендаторов рынка, документ разнесли всем продавцам на рынке.
— Обязательно-рекомендательный характер. Увольнениями пока не угрожают, дают 2 недельки подумать. Но, я так думаю, что повторяется история прошлого года: за отказ будут увольнения или штрафы. В основном тут долгие арендаторы, не все довольны, что в прошлом году были угрозы увольнением. В договоре аренды не указано, что есть какие-то условия, которые арендодатель может выставить в праздничные дни, например, — рассказал он НГС.
В документе также указано, что с 1 декабря все лица, осуществляющие торговлю, должны находиться на торговых местах в новогодних шапочках красного цвета.
В администрации Центрального рынка журналисту НГС отказались давать комментарии по ситуации и рекомендовали прийти «на рынок и обратиться к руководителю».
Такая же инициатива была на рынке в прошлом году. Тогда не всем продавцам она понравилась: торговцы уверяли, что за отказ надевать колпак руководство угрожало закрытием точки.
Тогда в администрации Центрального рынка журналисту НГС сказали, что колпаки сотрудникам рекомендовали надевать по желанию, для создания атмосферы праздника:
— Колпаки все надели, но претензий не предъявляли. Лично к нам в администрацию не обращался никто. Штрафов никто никаких не накладывал, расторгать договоры мы не расторгали, — заявили в администрации.
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