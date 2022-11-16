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«В прошлом году угрожали увольнением»: продавцов Центрального рынка снова обязали носить новогодние колпаки

В администрации рынка отказались комментировать ситуацию

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Так рынок выглядел в декабре 2021 года

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Арендаторы Центрального рынка получили уведомление о необходимости приобрести и носить на работе новогодние колпаки. Сотрудники рынка прислали в редакцию копию документа.

— В срок до 1 декабря 2022 года вам необходимо приобрести новогодние шапочки (колпачки) красного цвета, — говорится в уведомлении.

По словам одного из арендаторов рынка, документ разнесли всем продавцам на рынке.

— Обязательно-рекомендательный характер. Увольнениями пока не угрожают, дают 2 недельки подумать. Но, я так думаю, что повторяется история прошлого года: за отказ будут увольнения или штрафы. В основном тут долгие арендаторы, не все довольны, что в прошлом году были угрозы увольнением. В договоре аренды не указано, что есть какие-то условия, которые арендодатель может выставить в праздничные дни, например, — рассказал он НГС.

В документе также указано, что с 1 декабря все лица, осуществляющие торговлю, должны находиться на торговых местах в новогодних шапочках красного цвета.

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В администрации Центрального рынка журналисту НГС отказались давать комментарии по ситуации и рекомендовали прийти «на рынок и обратиться к руководителю».

Такая же инициатива была на рынке в прошлом году. Тогда не всем продавцам она понравилась: торговцы уверяли, что за отказ надевать колпак руководство угрожало закрытием точки.

Тогда в администрации Центрального рынка журналисту НГС сказали, что колпаки сотрудникам рекомендовали надевать по желанию, для создания атмосферы праздника:

— Колпаки все надели, но претензий не предъявляли. Лично к нам в администрацию не обращался никто. Штрафов никто никаких не накладывал, расторгать договоры мы не расторгали, — заявили в администрации.

Новосибирцев часто заставляют делать что-то против воли на работе. В 2021 году аналитики сервиса «Зарплата.ру» подсчитали, что каждый десятый житель Новосибирска ходит на субботник по требованию работодателя, а женщины выходят убирать улицы охотнее, чем мужчины.

Новый годЦентральный рынок НовосибирскаПраздник
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