«Оттепели не ожидаем»: какой будет погода на 23 Февраля в Новосибирске

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается небольшое потепление, но в целом погода останется умеренно холодной. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз на следующие трое суток.
Ночь 22 февраля пройдет преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, температура ночью –9...–11 градусов, днем — 1–3 градусов мороза.
23 февраля ночью и днем обещают умеренный снег, ветер 4–9 м/с. Температура ночью составит –5...–7, днем –1...–3 градусов.
В ночь на 24 февраля обещают небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 6–8 градусов мороза, днем –1...–3
— Это так называемый западно-восточный перенос. Воздушная масса более теплая, ветреная, влажная. Днем слабоотрицательные температуры, но погоду до оттепели пока не ожидаем ни в городе, ни в районах. Ничего экстраординарного, воздушная масса несколько теплее, чем сейчас над нами, — рассказали НГС в гидрометцентре.
В этом году зима в Новосибирске была теплой. Это может положительно сказаться на урожайности в этом году.
Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на март 2022 года. Плюсовых температур и солнечных дней будет мало, но и морозов не предвидится, считают сервисы. Мы изучили основные прогнозы, чтобы узнать, какая погода будет в первый месяц весны.