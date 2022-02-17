«Лето может быть дождливым»: как теплая зима скажется на урожае в Новосибирске

В Новосибирске теплая зима может положительно сказаться на урожайности в этом году. Морозы не пришли, поэтому все плодовые деревья сохранились.



— Радует, что плодовые деревья этой зимой точно не вымерзли. Опасаться стоит весенних катаклизмов. Зима была относительно благоприятная, и таких страшных последствий, как в прошлом году, точно не будет — когда погибли в нашей области у садоводов яблони. Нужно привыкать к тому, что идет потепление климата. У нас и весна раньше наступает, и безморозный период длиннее становится, — предположила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

