Сибирячке, чью машину раздавила снежная лавина, возместили ущерб

Жительнице Новосибирска Светлане Олонцевой оплатили ремонт машины. Вчера на автомобиль девушки рухнула снежная лавина. Инцидент случился на Красном проспекте, в этот момент они с супругом проезжали под пешеходным мостом в районе бывшего автовокзала.
— Стекло заменили, счет оплатили, еще и 30 литров бензина заправили. За моральный ущерб, так скажем, — сообщила НГС Светлана.
Ущерб возместила компания ООО «Иссо Сибирь» — они занимаются содержанием около 40 искусственных сооружений на дорогах Новосибирска, в том числе перехода, где пострадала машина Светланы Олонцевой. После того как на машину Светланы обрушился снег, представители «Иссо Сибирь» приехали на место и пообещали возместить ущерб.
— Мы договорились, приехали, встретились, я всё оплатил. Все мы люди, всё бывает. Немножко не рассчитали, не ожидали, что именно с этого моста будет. На других мостах хуже была ситуация, козырьки больше висели, мы туда больше внимания уделили. А тут даже не думали, казалось бы, плоская крыша, а упал кусок. На будущее будем иметь ввиду, не будем допускать, — рассказал НГС директор компании Алексей Захаров.
Ранее мы писали, что делать и кто должен заплатить, если глыба снега разбила машину.