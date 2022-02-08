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Тема дняЧто синоптики говорят о внезапном похолодании
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«В Новосибирске -40 не ждем»: что синоптики говорят о внезапном похолодании и как долго оно продлится

Днем морозы будут не такими суровыми, как ночью

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В Новосибирске будет холодно из-за антициклона из Салехарда

В Новосибирске будет холодно из-за антициклона из Салехарда

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об аномальном похолодании в Сибири. Температура опустится от -25 до -35 градусов, это на 4–6 градусов ниже нормы.

— Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.

В Новосибирском гидрометцентре согласны с прогнозом Вильфанда о похолодании и отмечают, что большой объем холодного воздуха из Салехарда уже настиг север Сибири, где температура составляет -35... -40 градусов.

— В Новосибирске мы не ожидаем значения -40 градусов. Со среды по пятницу температура опустится ночью до -34 градусов в области, днем — от -12 до -19 градусов. В городе температура ночью составит -31 градус, днем — от -13 до -16 градусов, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Однако сибирские морозы продлятся недолго: в начале следующей недели ожидается потепление от -7 до -12 днем и от -17 до -25 ночью. Сколько оно продлится, неизвестно.

Ранее журналист НГС изучал прогноз погоды популярных сервисов на рабочую неделю, тогда самая низкая температура была -25 градусов. Вчера синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение. Оно связано с плохим качеством воздуха и продлится с 7 по 11 февраля.

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