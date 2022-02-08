«В Новосибирске -40 не ждем»: что синоптики говорят о внезапном похолодании и как долго оно продлится

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об аномальном похолодании в Сибири. Температура опустится от -25 до -35 градусов, это на
— Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.
В Новосибирском гидрометцентре согласны с прогнозом Вильфанда о похолодании и отмечают, что большой объем холодного воздуха из Салехарда уже настиг север Сибири, где температура составляет
— В Новосибирске мы не ожидаем значения -40 градусов. Со среды по пятницу температура опустится ночью до -34 градусов в области, днем — от -12 до -19 градусов. В городе температура ночью составит
Однако сибирские морозы продлятся недолго: в начале следующей недели ожидается потепление от -7 до -12 днем и от -17 до -25 ночью. Сколько оно продлится, неизвестно.
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