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Какой будет погода в Новосибирске в первую неделю февраля? Изучаем прогнозы

В городе ожидается потепление

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Неделя будет пасмурной

Неделя будет пасмурной

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На следующей неделе в Новосибирске ожидается потепление, но солнечных дней будет немного. Мы изучили данные разных погодных сервисов и составили прогноз погоды на неделю.

По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю температура не опустится ниже 10 градусов мороза. Самым холодным днем будет пятница, в этот день столбик термометра покажет -9, самым теплым — воскресенье, температура поднимется до -3. При этом почти все 7 дней будет пасмурно и снежно.

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Сайт Gismeteo тоже обещает теплую неделю. В первую половину недели дневные температуры ожидаются в районе -5... -7 градусов, а ночью возможно похолодание до -12. Во второй половине недели отметка ртутного столба будет показывать -6... -8 градусов, ночные температуры составят -8... -9 градусов.

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Сервис «Погода Mail.ru» предлагает самый холодный прогноз погоды. Согласно нему, к концу недели дневные температуры опустятся до -10, а ночные — до -20. В понедельник, вторник и четверг ожидается -7... -9 градусов днем, -14... -18 ночью.

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Прогноз на ближайшие два дня сделал и Западно-Сибирский гидрометцентр. По данным синоптиков, завтра, 31 января, днем ожидается -5... -10 градусов, ночью — -11... -16 при прояснениях до -22. Во вторник, 1 февраля, днем обещают -6... -11, ночью — -13... -18.

27 января синоптики объявили штормовое предупреждение в Новосибирске.

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