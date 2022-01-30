Какой будет погода в Новосибирске в первую неделю февраля? Изучаем прогнозы

На следующей неделе в Новосибирске ожидается потепление, но солнечных дней будет немного. Мы изучили данные разных погодных сервисов и составили прогноз погоды на неделю.

По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю температура не опустится ниже 10 градусов мороза. Самым холодным днем будет пятница, в этот день столбик термометра покажет -9, самым теплым — воскресенье, температура поднимется до -3. При этом почти все 7 дней будет пасмурно и снежно.