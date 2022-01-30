Какой будет погода в Новосибирске в первую неделю февраля? Изучаем прогнозы

На следующей неделе в Новосибирске ожидается потепление, но солнечных дней будет немного. Мы изучили данные разных погодных сервисов и составили прогноз погоды на неделю.
По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю температура не опустится ниже
Сайт Gismeteo тоже обещает теплую неделю. В первую половину недели дневные температуры ожидаются в районе
Сервис «Погода Mail.ru» предлагает самый холодный прогноз погоды. Согласно нему, к концу недели дневные температуры опустятся до
Прогноз на ближайшие два дня сделал и Западно-Сибирский гидрометцентр. По данным синоптиков, завтра,
27 января синоптики объявили штормовое предупреждение в Новосибирске.