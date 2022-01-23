Стабильная прохлада и немного снега: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Начало недели, согласно сервису «Гисметео», будет пасмурным и снежным. С четверга понемногу начнет проявляться солнце, но ясная погода установится лишь в воскресенье. В течение рабочей недели не ожидается резких перепадов температур. Самый теплый будний день, по данным сайта, вторник: днем будет -15 градусов, а ночью — -18.

