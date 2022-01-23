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Стабильная прохлада и немного снега: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Потепления стоит ждать к концу недели, на выходных

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Разные погодные сервисы сошлись во мнении, что резких перепадов температур на неделе не будет

Разные погодные сервисы сошлись во мнении, что резких перепадов температур на неделе не будет

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До конца января осталось чуть больше недели, и только с недавних пор на смену переменчивой погоде пришли морозы. Синоптики и вовсе обещают, что до конца месяца потепления ждать не стоит, а по области температура упадет до -31 градуса. НГС всё-таки решил проверить, какая погода ждет новосибирцев на грядущей рабочей неделе.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю днем, кроме воскресенья, будут стабильные -14... -17 градусов. В понедельник, 24 января, будет прохладнее всего. В воскресенье в городе значительно потеплеет: дневная температура опустится до -9 градусов, а ночная — до -16. При этом всю неделю будет падать небольшой снег.

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Сайт «Метеовести» обещает примерно такую же погоду. Всю рабочую неделю дневная температура воздуха будет колебаться от -13 до -18 градусов. Самый теплый день — четверг, 27 января. На выходных будет теплее. В воскресенье днем обещают всего -11 градусов, а ночью — -21.

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Начало недели, согласно сервису «Гисметео», будет пасмурным и снежным. С четверга понемногу начнет проявляться солнце, но ясная погода установится лишь в воскресенье. В течение рабочей недели не ожидается резких перепадов температур. Самый теплый будний день, по данным сайта, вторник: днем будет -15 градусов, а ночью — -18.

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Сегодня утром в Новосибирске качество воздуха испортилось до 9 баллов из 10 по данным сервиса AirVoice. На сайте не рекомендуют выходить из дома.

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