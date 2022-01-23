Стабильная прохлада и немного снега: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

До конца января осталось чуть больше недели, и только с недавних пор на смену переменчивой погоде пришли морозы. Синоптики и вовсе обещают, что до конца месяца потепления ждать не стоит, а по области температура упадет до -31 градуса. НГС всё-таки решил проверить, какая погода ждет новосибирцев на грядущей рабочей неделе.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю днем, кроме воскресенья, будут стабильные
Сайт «Метеовести» обещает примерно такую же погоду. Всю рабочую неделю дневная температура воздуха будет колебаться от -13 до -18 градусов. Самый теплый день — четверг, 27 января. На выходных будет теплее. В воскресенье днем обещают всего -11 градусов, а ночью — -21.
Начало недели, согласно сервису «Гисметео», будет пасмурным и снежным. С четверга понемногу начнет проявляться солнце, но ясная погода установится лишь в воскресенье. В течение рабочей недели не ожидается резких перепадов температур. Самый теплый будний день, по данным сайта, вторник: днем будет -15 градусов, а ночью — -18.
Сегодня утром в Новосибирске качество воздуха испортилось до 9 баллов из 10 по данным сервиса AirVoice. На сайте не рекомендуют выходить из дома.