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Тема дняСколько заработали Деды Морозы и Снегурки
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«Самым взрослым детишкам было под 60»: как прошли праздники у Дедов Морозов со Снегурками и сколько они заработали

Максимальная ставка — 15 тысяч рублей

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Марина Тучина — профессиональная ведущая, которая подрабатывает Снегурочкой

Марина Тучина — профессиональная ведущая, которая подрабатывает Снегурочкой

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Снегурочки и Деды Морозы появляются в предновогодний и новогодний период, а потом исчезают. Они приносят ощущение праздника и сказку детям, а для родителей могут быть еще одним пунктом в новогоднем списке растрат. НГС поговорил с новосибирскими Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы узнать, как прошел их рабочий новогодний период.

Ведущая из Новосибирска Марина Тучина работает Снегурочкой уже много лет. Они кооперируются вместе с Дедом Морозом. Работу они начали еще 12 декабря.

— Заказов было очень много: и утренники, и домашние квартирники, и на улице встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети абсолютно разного возраста, от 2 и до 18 лет, но чаще всего возраст 4–7 лет. Все реагировали прекрасно, даже те, кто понимал, что мы артисты, — поделилась Марина.

Сибирячка рассказала, что цены на вызов волшебников в Новосибирске могут сильно отличаться. В среднем стоит от 800 рублей до 7 тысяч. Общую сумму, которую заработала за счет образа Снегурочки, Марина не считала. Она объясняет, что в декабре вместе с костюмированными выступлениями проходят также корпоративы и многое другое.

— Этот Новый год отличался тем, что больше было компаний за столом, когда мы приходили. Взрослые даже больше радовались нашему приходу, чем дети. Мы отыгрывали шутки и для взрослой компании в программе, чтобы всем было интересно. Мы ни разу не столкнулись за свою многолетнюю историю игры ни с компаниями в подпитии, ни с потребительским отношением, ни с чем-то негативным в принципе. Все восторгаются и радуются, и для нас большая честь — нести сказку в дома людей, — рассуждает ведущая.

Другая Снегурочка, Анна Кочурова, рассказала, что в этом Новом году они работали только два дня — 26 и 31 декабря. Она также отмечает, что заказов в этом году было особенно много. Звонить ведущим новосибирцы начали еще с начала декабря.

— В этом году 31 декабря было очень много заказов, 1 января я даже не ставила дату. Больше дат было бы, если бы не было ковида. Пока два дня, в принципе, достаточно. У нас у всех — у меня, Деда Мороза и водителя — есть основные места работы. Мы не аниматоры, не какие-то ведущие, но мы очень любим поздравлять на Новый год детишек. Можете хобби это назвать. Такая любовь к тому, чтобы дарить сказку детям. Мы дарим положительную энергетику и сами тоже отмечаем Новый год, — поделилась Анна.

В этом году работать Анна со своей командой закончила за 7 минут до Нового года. Они успели зайти домой, снять парики, налить пепси и чуть-чуть послушать речь президента.

— Детишки бывают самого разного возраста. Самые маленькие — полтора года. Самым взрослым детишкам может быть 50–60 лет. Там несовершеннолетних может не быть. Это могут быть семейные праздники. Взрослые участвуют полностью во всех играх, хороводах. Поют песни, танцуют и делают всё, чтобы Дедушка вручил подарок, — смеется Анна.

Снегурочка считает, что лучший результат — это когда родители пишут после празднования, что ребенок абсолютно уверен, что к ним приходили настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Особенно если до этого ребенок начинал сомневаться.

— Этот Новый год отличился от предыдущих. В этом году прямо больше хотелось праздника всем, — пришла к выводу сибирячка.

Анна рассказала, что 26 декабря они брали от 3 тысяч рублей. Но влияют очень сильно на стоимость в том числе дорога и количество детей. Поздние поздравления 31 декабря стоили от 7 тысяч рублей. При этом встреча Нового года вместе с волшебниками стоит обычно 15 тысяч рублей. Сколько в сумме заработала за два дня, Анна говорить отказалась.

Ярослав Вылегжанин играет на баяне в образе Деда Мороза

Ярослав Вылегжанин играет на баяне в образе Деда Мороза

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Дарья и Ярослав Вылегжанины не специализируются на работе Деда Мороза и Снегурочки. В основном они занимаются проведением массовых мероприятий с уклоном в русское народное. Поэтому Дед Мороз играет на баяне. В этом году у них было 10 заказов.

— Мы по возможности этим занимаемся. Дарить праздник, ощущение чуда — это всегда здорово! Поэтому не упускаем возможности побыть волшебниками. В новогоднюю ночь были Дедом Морозом и Снегурочкой в санатории, там были и дети, и взрослые — около 150 гостей, — поделилась Дарья.

В волшебников Вылегжанины превратились 29 декабря, но рабочий сезон для них не закончен. Впереди рождественские мероприятия. Дарья планирует, что будет Снегурочкой до 15 января.

— Реакция детей всегда зависит от взрослых на самом деле. Если мы сами верим в чудо, верим в себя, то и дети верят. И очень важен интерактив, сопричастность к празднику всех домочадцев. Когда все-все включаются в игру, тогда происходит настоящая магия. Ну и, конечно, чем больше придумываешь чего-то интересного, тем больше восторга, — рассуждает Снегурочка.

Четкой цены у Вылегжаниных нет. Как они объясняют, всё зависит от того, как далеко ехать, сколько детей и какие задачи.

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Три года назад мы публиковали правила жизни Дедов Морозов. Они рассказали, как начинали, почему нужно заходить в дом только после Снегурочки и как заставить детей поверить, что Дед Мороз настоящий. С тех пор мало что поменялось в индустрии волшебников, но заработки могут быть уже другими.

Новосибирск в этом году занял шестое место в рейтинге цен в разных городах России на услугу по поздравлению от Деда Мороза с показателем в 1742 рубля.

Недавно мы рассказали, как журналист НГС работал Дедом Морозом в 90-е. Илья Калинин изображал главного новогоднего волшебника перед нетрезвой публикой ночных заведений.

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Дед МорозСнегурочказаработки
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