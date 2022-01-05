«Самым взрослым детишкам было под 60»: как прошли праздники у Дедов Морозов со Снегурками и сколько они заработали

Снегурочки и Деды Морозы появляются в предновогодний и новогодний период, а потом исчезают. Они приносят ощущение праздника и сказку детям, а для родителей могут быть еще одним пунктом в новогоднем списке растрат. НГС поговорил с новосибирскими Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы узнать, как прошел их рабочий новогодний период.



Ведущая из Новосибирска Марина Тучина работает Снегурочкой уже много лет. Они кооперируются вместе с Дедом Морозом. Работу они начали еще 12 декабря .