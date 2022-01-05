«Самым взрослым детишкам было под 60»: как прошли праздники у Дедов Морозов со Снегурками и сколько они заработали

Снегурочки и Деды Морозы появляются в предновогодний и новогодний период, а потом исчезают. Они приносят ощущение праздника и сказку детям, а для родителей могут быть еще одним пунктом в новогоднем списке растрат. НГС поговорил с новосибирскими Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы узнать, как прошел их рабочий новогодний период.
Ведущая из Новосибирска Марина Тучина работает Снегурочкой уже много лет. Они кооперируются вместе с Дедом Морозом. Работу они начали еще
— Заказов было очень много: и утренники, и домашние квартирники, и на улице встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети абсолютно разного возраста, от 2 и до 18 лет, но чаще всего возраст
Сибирячка рассказала, что цены на вызов волшебников в Новосибирске могут сильно отличаться. В среднем стоит от 800 рублей до
— Этот Новый год отличался тем, что больше было компаний за столом, когда мы приходили. Взрослые даже больше радовались нашему приходу, чем дети. Мы отыгрывали шутки и для взрослой компании в программе, чтобы всем было интересно. Мы ни разу не столкнулись за свою многолетнюю историю игры ни с компаниями в подпитии, ни с потребительским отношением, ни с чем-то негативным в принципе. Все восторгаются и радуются, и для нас большая честь — нести сказку в дома людей, — рассуждает ведущая.
Другая Снегурочка, Анна Кочурова, рассказала, что в этом Новом году они работали только два дня — 26 и 31 декабря. Она также отмечает, что заказов в этом году было особенно много. Звонить ведущим новосибирцы начали еще с начала декабря.
— В этом году 31 декабря было очень много заказов,
В этом году работать Анна со своей командой закончила за
— Детишки бывают самого разного возраста. Самые маленькие — полтора года. Самым взрослым детишкам может быть
Снегурочка считает, что лучший результат — это когда родители пишут после празднования, что ребенок абсолютно уверен, что к ним приходили настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Особенно если до этого ребенок начинал сомневаться.
— Этот Новый год отличился от предыдущих. В этом году прямо больше хотелось праздника всем, — пришла к выводу сибирячка.
Анна рассказала, что 26 декабря они брали от
Дарья и Ярослав Вылегжанины не специализируются на работе Деда Мороза и Снегурочки. В основном они занимаются проведением массовых мероприятий с уклоном в русское народное. Поэтому Дед Мороз играет на баяне. В этом году у них было
— Мы по возможности этим занимаемся. Дарить праздник, ощущение чуда — это всегда здорово! Поэтому не упускаем возможности побыть волшебниками. В новогоднюю ночь были Дедом Морозом и Снегурочкой в санатории, там были и дети, и взрослые — около 150 гостей, — поделилась Дарья.
В волшебников Вылегжанины превратились
— Реакция детей всегда зависит от взрослых на самом деле. Если мы сами верим в чудо, верим в себя, то и дети верят. И очень важен интерактив, сопричастность к празднику всех домочадцев. Когда все-все включаются в игру, тогда происходит настоящая магия. Ну и, конечно, чем больше придумываешь чего-то интересного, тем больше восторга, — рассуждает Снегурочка.
Четкой цены у Вылегжаниных нет. Как они объясняют, всё зависит от того, как далеко ехать, сколько детей и какие задачи.
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