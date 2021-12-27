«В зале ночного клуба нас ждали типичные обитатели Мордора». Как журналист НГС работал Дедом Морозом в 90-е

Было это где-то в конце 1 990-х . Точный год уже не вспомню, но эпоха стабильности еще не началась: в обычной жизни постоянно встречались как бандиты, так и гопники. В общем, не то что сейчас.



Как-то под Новый год предложили мне подработать Дедом Морозом в двух ночных клубах. Работа была не пыльная: появиться перед гостями, поторговать, так сказать, бородой да провести несколько конкурсов. И получить за это неплохой гонорар. Выступления оформлялись по линии районной администрации — в рамках какой-то культурной программы — поэтому на празднике не экономили.



Снегурочка шла в комплекте к накладной бороде и красному тулупу, но рассчитывать на нее особо не приходилось: девушка больше присутствовала как красивое дополнение креативного деда с мешком подарков. Да, подарки были. Организаторы собрали всё, что осталось к концу года невостребованным: какие-то блокноты, ручки, карандаши, степлеры, закупленную к празднику новогоднюю мелочевку типа бенгальских огней с хлопушками и так далее. И торжественно вручили мне праздничный мешок — одаривай победителей в конкурсах!

