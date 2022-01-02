Плюсовые температуры и снегопад: погода в Новосибирске на грядущую неделю

«Метеовести» обещают плюсовые температуры среди недели. По данным сервиса, днем в среду и четверг будет +1. Также плюсовая температура сохранится ночью в четверг и тоже достигнет +1 градуса. Холоднее всего будет в субботу — -11 градусов днем и -16 ночью. Во вторник стоит ждать ясного дня с небольшим количеством облаков. К небольшому снегу стоит готовиться в среду и воскресенье.