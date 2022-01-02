Плюсовые температуры и снегопад: погода в Новосибирске на грядущую неделю

Прямо под Новый год в Новосибирск вернулись по-настоящему зимние морозы. Кажется, что похолодание и не собирается пропадать. НГС решил изучить, какой будет следующая неделя новогодних каникул, и заглянул в погодные сервисы.
«Яндекс.Погода» обещает достаточно теплую для зимы неделю. С понедельника по среду температура днем будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночью будет опускаться до -14 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. В четверг,
Сервис Gismeteo.ru сообщает, что на неделе будет чуть теплее. Дневные температуры будут варьироваться от -1 до -10 градусов, ночные — от -4 до -14. Во вторник, среду и пятницу стоит ожидать небольшого снега. В воскресенье будет сильный снегопад.
«Метеовести» обещают плюсовые температуры среди недели. По данным сервиса, днем в среду и четверг будет +1. Также плюсовая температура сохранится ночью в четверг и тоже достигнет +1 градуса. Холоднее всего будет в субботу — -11 градусов днем и -16 ночью. Во вторник стоит ждать ясного дня с небольшим количеством облаков. К небольшому снегу стоит готовиться в среду и воскресенье.
Прошлая новогодняя ночь стала одной из самых холодных в Новосибирске за последние