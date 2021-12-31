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Какой будет погода в новогодние выходные? Изучаем прогноз для Новосибирска

Популярные сервисы сообщают, что не стоит ждать сильных морозов

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В конце праздников возможны морозы

В конце праздников возможны морозы

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В праздничную неделю с 1 по 9 января в Новосибирске температура не опустится ниже -21 градуса. Такие данные сообщают погодные интернет-сервисы. Рассказываем, к чему стоит готовиться в выходные.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем станет 1 января, когда температура опустится до -16 градусов. Теплее всего будет 4 января. Днем ожидается -3 градуса, ночью -6.

Почти всю неделю возможен снег

Почти всю неделю возможен снег

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Сервис центра «Фобос» сообщает, что в праздники новосибирцам стоит ждать потепления до 0 градусов днем и ночью 8 января. В остальные дни температура не опустится ниже -14.

В конце праздников возможны снегопады

В конце праздников возможны снегопады

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По данным сайта «Гисметео», морозы придут в Новосибирск в конце выходных. В ночь на 8 января может похолодать до -26 градусов. В среду днем ожидается потепление до -1 градуса.

Солнечные дни будут сменять снегопады

Солнечные дни будут сменять снегопады

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Ранее НГС изучил данные о погоде в новогоднюю ночь за прошедшие 10 лет. Посмотрите в одной картинке, когда были самые сильные морозы. В ночь на 1 января 2022 года ожидаются морозы до -22 градусов.

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