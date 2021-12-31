Какой будет погода в новогодние выходные? Изучаем прогноз для Новосибирска

В праздничную неделю с 1 по 9 января в Новосибирске температура не опустится ниже -21 градуса. Такие данные сообщают погодные интернет-сервисы. Рассказываем, к чему стоит готовиться в выходные.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем станет 1 января, когда температура опустится до -16 градусов. Теплее всего будет 4 января. Днем ожидается -3 градуса, ночью -6.
Сервис центра «Фобос» сообщает, что в праздники новосибирцам стоит ждать потепления до 0 градусов днем и ночью 8 января. В остальные дни температура не опустится ниже -14.
По данным сайта «Гисметео», морозы придут в Новосибирск в конце выходных. В ночь на 8 января может похолодать до -26 градусов. В среду днем ожидается потепление до -1 градуса.
Ранее НГС изучил данные о погоде в новогоднюю ночь за прошедшие 10 лет. Посмотрите в одной картинке, когда были самые сильные морозы. В ночь на 1 января 2022 года ожидаются морозы до -22 градусов.