От Травникова до Пушного — НГС спросил новосибирских политиков и звезд о планах на Новый год (есть даже вариант с СИЗО)

Планы у глав региона и города схожи — отметить Новый год в семейном кругу и как можно скорее начать работать. Губернатор Андрей Травников 31 декабря и в первые дни января будет в Новосибирске вместе со своей семьей, а вторую половину каникул проведет уже на работе.



— Проведу в городе Новосибирске. Задача стояла так — чтобы новосибирцы хорошо отдыхали, мэрия должна хорошо поработать. Я не ханжа. 31 декабря проведу с семьей. А 2 января уже назначил заседание с отчетами, — рассказал Анатолий Локоть на пресс-конференции 24 декабря.



Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова планирует в эти праздники последовать традициям и собрать за столом у себя дома всю большую семью:



— Останемся в Новосибирске, но насчет каникул еще не решили — тут всё зависит от детей, потому что у кого что в эти дни запланировано. Но именно в сам Новый год будем дома. Это у нас традиция — собираться вместе. Поскольку мама у меня взрослая, она не может никуда уезжать из города, так что собираемся все вместе тут, в Новосибирске.