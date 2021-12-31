От Травникова до Пушного — НГС спросил новосибирских политиков и звезд о планах на Новый год (есть даже вариант с СИЗО)

Пандемия и ограничительные меры изрядно сузили возможности новосибирцев оригинально отметить Новый год и предстоящие 9 дней праздников. Из доступного — отдых за городом, поездки по России (например, на Алтай или в Шерегеш) и, конечно, традиционные семейные посиделки. Мы решили узнать у новосибирских политиков, блогеров и звезд об их планах на ближайшие праздники. Кто будет праздновать Новый год в Греции, а кто проведет все праздники на больничном — в нашем материале.
«Буду больше в спортзал ходить». Чем займутся политики в новогодние каникулы
Планы у глав региона и города схожи — отметить Новый год в семейном кругу и как можно скорее начать работать. Губернатор Андрей Травников 31 декабря и в первые дни января будет в Новосибирске вместе со своей семьей, а вторую половину каникул проведет уже на работе.
— Проведу в городе Новосибирске. Задача стояла так — чтобы новосибирцы хорошо отдыхали, мэрия должна хорошо поработать. Я не ханжа. 31 декабря проведу с семьей. А 2 января уже назначил заседание с отчетами, — рассказал Анатолий Локоть на пресс-конференции 24 декабря.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова планирует в эти праздники последовать традициям и собрать за столом у себя дома всю большую семью:
— Останемся в Новосибирске, но насчет каникул еще не решили — тут всё зависит от детей, потому что у кого что в эти дни запланировано. Но именно в сам Новый год будем дома. Это у нас традиция — собираться вместе. Поскольку мама у меня взрослая, она не может никуда уезжать из города, так что собираемся все вместе тут, в Новосибирске.
Бывший мэр и губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский тоже говорит о многолетней традиции — встречать Новый год в Новосибирске.
— Стараемся собраться с детьми, с внуками, поздравить и поблагодарить друг друга за то, что прожито вместе и пережито в уходящем году, пожелать успехов и хороших событий в наступающем году. Ну и новогодние праздники тоже будем дома, может быть, где-то тут поблизости покатаемся на лыжах, буду больше в спортзал ходить, ну, в общем, не какая-то особая новогодняя программа. Скорее больше похоже на программу выходного дня: где-то и телевизор посмотреть, где-то — еще раз всем собраться. Как я думаю, у большинства семей в эти последние годы бывает не так много путешествий и выездов, поэтому — дома, семьей, с мыслями о наступающем новом времени, — отметил Виктор Толоконский.
Депутат Горсовета Сергей Бойко хотел бы провести новогодние праздники дома, однако будет в Афинах. Напомним, именно в Греции он сейчас остается из-за приготовленного, по его словам, уголовного дела в России в связи с его бывшей деятельностью (был главой штаба Навального в Новосибирске*. — Прим. ред.).
— Прошлый Новый год я встречал в Новосибирске с коллегами по горсовету, помощниками и волонтерами. Прямо подошли нестандартно, взяли и устроили корпоратив в ночь с 31-го на 1-е. А в этом году у меня нет возможности провести праздник дома, в Новосибирске. Разве что если в новосибирском СИЗО, но там елки нет и Дед мороз не приходит, — сообщил депутат. — Поэтому я пока не возвращаюсь на родину. Нахожусь сейчас с семьей в Афинах, к нам сюда приедет несколько друзей, так что буду в кругу семьи и друзей.
* Штаб Навального — признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.
«Дотянуть до Нового года». Как отпразднуют звезды и блогеры
Блогер-миллионник Василина Катаева тоже предпочла семейный вариант празднования Нового года — будет отмечать в Кольцово, в доме своей мамы.
— С 4 января уже выйду на работу, поэтому на каникулах буду просто встречаться с друзьями, и всё, — добавила она.
Еще один блогер Алёна Токарева, которая живет теперь на два города — Новосибирск и Уфу, приедет в Сибирь как раз накануне 31 декабря.
— Я планирую приехать как раз 30-го в ночь, отметить сам Новый год с друзьями и семьей дома. А каникулы планирую также провести максимально с семьей, может быть, поеду на горнолыжный курорт, на Танай, — добавила она.
У новосибирского музыканта, шоумена и телеведущего Александра Пушного планы поскромнее, главное — вылечиться на новогодних праздниках.
— Я ничего не планирую, я что-то приболел, поэтому пытаюсь совместить несовместимое — болезнь с работой. Так себе это получается, — признался он. — В общем, у меня цель — дотянуть до Нового года. Если я не буду отмечать, я просто бухнусь на кровать и буду спать.
Не испытывает ажиотажа перед важной датой и новосибирская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева.
СЮЖЕТ
— Я спокойно отношусь к празднованию Нового года, для меня это всего-навсего календарная дата. В этом году мне бы хотелось скорее проводить старый год, и я это обязательно сделаю у себя дома со своими близкими друзьями, будем вспоминать уходящий год, что в нем было хорошего, что плохого, прощаться и с тем, и с этим и освобождать дорогу новому. В Новосибирск я не собираюсь, но вспоминаю его часто, потому что тут у нас в Москве стоят совершенно сибирские морозы. Всем сибирякам желаю здоровья и много-много радости!
Взгляните, как готовятся к новогодним праздникам простые новосибирцы, — они украсили свои коттеджи сверкающими гирляндами на манер американских фильмов.