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«Нулей не ждем»: новосибирские синоптики уточнили прогноз на 31 декабря

Погода позволит горожанам спокойно гулять

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Погода будет достаточно теплой, чтобы новосибирцы могли погулять

Погода будет достаточно теплой, чтобы новосибирцы могли погулять

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В Новосибирске 31 декабря ожидается холодная погода — без экстремальных потеплений и морозов, о которых сообщалось ранее.

— Пока, по предварительным данным, будет умеренно морозная погода со слабым снегом, со слабым ветром. Вполне комфортная для прогулок. Нулевых температур мы не ждем, как и экстремальных температур, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным сайта новосибирского Гидрометцентра, днем 31 декабря будет -15 градусов, а в ночь на 1 января опустится до -18 градусов.

Температура ночью на <nobr class="_">1 января</nobr> опустится до -18 градусов

Температура ночью на 1 января опустится до -18 градусов

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», погода будет чуть теплее, ночью в пределах -17 градусов, днем -16 градусов.

Праздничная ночь будет достаточно теплой для прогулок

Праздничная ночь будет достаточно теплой для прогулок

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Сервис Gismeteo не радует новосибирцев. По его данным, 31 декабря днем будет -17 градусов, а ночью -21 градус.

Gismeteo дает не очень приятные цифры на новогоднюю ночь

Gismeteo дает не очень приятные цифры на новогоднюю ночь

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Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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31 декабрязима
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