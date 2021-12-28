«Нулей не ждем»: новосибирские синоптики уточнили прогноз на 31 декабря

В Новосибирске 31 декабря ожидается холодная погода — без экстремальных потеплений и морозов, о которых сообщалось ранее.
— Пока, по предварительным данным, будет умеренно морозная погода со слабым снегом, со слабым ветром. Вполне комфортная для прогулок. Нулевых температур мы не ждем, как и экстремальных температур, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По данным сайта новосибирского Гидрометцентра, днем 31 декабря будет -15 градусов, а в ночь на
По данным сервиса «Яндекс.Погода», погода будет чуть теплее, ночью в пределах -17 градусов, днем -16 градусов.
Сервис Gismeteo не радует новосибирцев. По его данным, 31 декабря днем будет -17 градусов, а ночью -21 градус.
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.