У Чебурашки отняли автомат: курсанты долепили снежные фигуры — разглядываем забавную выставку из Академгородка

Забавные снежные фигуры появились у Новосибирского высшего военного командного училища на улице Иванова в Академгородке.

Этой традиции уже несколько лет, и многие с нетерпением ждут, когда курсанты закончат свою работу. В прошлом году особо впечатлял Чебурашка с автоматом — в этом году оружие у него отняли. Одним из самых ярких объектов в 2021 году стала оранжевая змея.

Полюбуемся вместе фигурами.