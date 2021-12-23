У Чебурашки отняли автомат: курсанты долепили снежные фигуры — разглядываем забавную выставку из Академгородка

Забавные снежные фигуры появились у Новосибирского высшего военного командного училища на улице Иванова в Академгородке.
Этой традиции уже несколько лет, и многие с нетерпением ждут, когда курсанты закончат свою работу. В прошлом году особо впечатлял Чебурашка с автоматом — в этом году оружие у него отняли. Одним из самых ярких объектов в 2021 году стала оранжевая змея.
Полюбуемся вместе фигурами.
В Новосибирском высшем военном командном училище корреспондента НГС попросили обратиться к дежурным. На звонки никто не ответил, поэтому редакция отправила запрос в Министерство обороны РФ.
Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие потрясающие творения из снега! Заглянем вместе с нашими читателями во дворы и полюбуемся на их фигуры.