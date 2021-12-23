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У Чебурашки отняли автомат: курсанты долепили снежные фигуры — разглядываем забавную выставку из Академгородка

Дети уже облюбовали их для игр

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У фигур в этом году очень много деталей

У фигур в этом году очень много деталей

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Забавные снежные фигуры появились у Новосибирского высшего военного командного училища на улице Иванова в Академгородке.

Этой традиции уже несколько лет, и многие с нетерпением ждут, когда курсанты закончат свою работу. В прошлом году особо впечатлял Чебурашка с автоматом — в этом году оружие у него отняли. Одним из самых ярких объектов в 2021 году стала оранжевая змея.

Полюбуемся вместе фигурами.

Пожалуй, начнем с этой фигуры. Почему у нее настолько красное лицо — большая загадка

Пожалуй, начнем с этой фигуры. Почему у нее настолько красное лицо — большая загадка

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Проработка деталей поражает

Проработка деталей поражает

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У курсантов точно есть чувство юмора

У курсантов точно есть чувство юмора

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И эта фигура подтверждает предыдущий тезис

И эта фигура подтверждает предыдущий тезис

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В этом году у Чебурашки нет автомата

В этом году у Чебурашки нет автомата

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Детям нравится играть среди фигур

Детям нравится играть среди фигур

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Куда же без нарядной елочки?

Куда же без нарядной елочки?

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В Сибири у дозорных теперь вместо собак — тигры!

В Сибири у дозорных теперь вместо собак — тигры!

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Крокодил сделан на совесть

Крокодил сделан на совесть

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Трудно понять, что это за герой. Скорее всего, сказочный. Возможно, богатырь

Трудно понять, что это за герой. Скорее всего, сказочный. Возможно, богатырь

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У этой фигуры очень глубокий смысл

У этой фигуры очень глубокий смысл

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Есть очень милые фигуры

Есть очень милые фигуры

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Символ следующего года — тигр

Символ следующего года — тигр

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Три богатыря на страже страны

Три богатыря на страже страны

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Автоматы в этом году только у фигур военных

Автоматы в этом году только у фигур военных

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В Новосибирском высшем военном командном училище корреспондента НГС попросили обратиться к дежурным. На звонки никто не ответил, поэтому редакция отправила запрос в Министерство обороны РФ.

Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие потрясающие творения из снега! Заглянем вместе с нашими читателями во дворы и полюбуемся на их фигуры.

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военныекурсантыснежные фигуры
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