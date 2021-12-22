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Назвали дату открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

Аттракцион возведет компания «Лед-Шоу Парк»

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Цены на билеты не изменятся с прошлого года

Цены на билеты не изменятся с прошлого года

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В Новосибирске 30 декабря откроют Ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила в своем аккаунте в Инстаграме вице-мэр Новосибирска, Анна Терешкова. Организацией городка занималась компания «Лед-Шоу Парк». Она же создавала городок в прошлые годы.

Директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров рассказал, что цены не изменятся. Для взрослых билет стоит 350 рублей, для детей — 250. Также есть скидки для многодетных.

Сотрудники ледового городка постараются открыть его в 11 утра, но всё будет зависеть от погоды. Она должна быть морозной.

Тема городка в этом году — «Цирковая феерия». Она выбрана к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Большинство ледяных фигур будут посвящены этой дате.

В прошлом году шумного праздничного открытия Ледового городка не было. Мы показывали, как выглядит прошлогодний городок в фоторепортаже.

В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты из-за распространения коронавируса. Теперь родителям нужно придумать новые развлечения для своих чад с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. НГС сделал подборку вариантов для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых.

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