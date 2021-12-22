Назвали дату открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске 30 декабря откроют Ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила в своем аккаунте в Инстаграме вице-мэр Новосибирска, Анна Терешкова. Организацией городка занималась компания «Лед-Шоу Парк». Она же создавала городок в прошлые годы.

Директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров рассказал, что цены не изменятся. Для взрослых билет стоит 350 рублей, для детей — 250. Также есть скидки для многодетных.

Сотрудники ледового городка постараются открыть его в 11 утра, но всё будет зависеть от погоды. Она должна быть морозной.