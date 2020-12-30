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Покатились! На Михайловской набережной открыли ледовый городок — смотрите, что там есть

Сколько стоит вход, какие горки и скульптуры там построили, где взять ледянки

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В ледовом городке много разных горок. Высота самой крутой — 8 метров, она идеально подойдет для любителей экстрима и скорости

В ледовом городке много разных горок. Высота самой крутой — 8 метров, она идеально подойдет для любителей экстрима и скорости

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В Новосибирске заработал ледовый городок на Михайловской набережной

Ледовый городок на набережной заработал в эту среду, 30 декабря. На этот раз обошлись без шумного праздничного открытия. Какие скульптуры построили там в этом году, много ли высоких горок и сколько стоит вход — смотрите в нашем фоторепортаже.

«Новогодние фантазии»&nbsp;— так называется главная тема оформления ледового городка в этом году

«Новогодние фантазии» — так называется главная тема оформления ледового городка в этом году

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До ледового городка очень легко добраться&nbsp;— достаточно доехать до станции метро&nbsp;«Речной вокзал»

До ледового городка очень легко добраться — достаточно доехать до станции метро «Речной вокзал»

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На территории залиты горки для посетителей самых разных возрастов (родителям скучать точно не придется)

На территории залиты горки для посетителей самых разных возрастов (родителям скучать точно не придется)

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На винтовой горке нужно быть внимательнее, иначе тебя легко может развернуть

На винтовой горке нужно быть внимательнее, иначе тебя легко может развернуть

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На самой высокой горке работает контролер, который следит за безопасностью&nbsp;

На самой высокой горке работает контролер, который следит за безопасностью 

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На входе в ледовый городок работает прокат ледянок — 20 рублей. Но при этом в залог придется оставить 100 рублей

На входе в ледовый городок работает прокат ледянок — 20 рублей. Но при этом в залог придется оставить 100 рублей

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Если вы решили прийти со своей ледянкой, то выбирайте из мягкого пластика, без бортиков

Если вы решили прийти со своей ледянкой, то выбирайте из мягкого пластика, без бортиков

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Ледовый городок на набережной проработает до марта 2021 года. Если, конечно, в Сибирь не придет аномальное потепление

Ледовый городок на набережной проработает до марта 2021 года. Если, конечно, в Сибирь не придет аномальное потепление

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Среди скульптур много сказочных и просто необычных фигур&nbsp;— отличный повод, чтобы сделать фотографию на память

Среди скульптур много сказочных и просто необычных фигур — отличный повод, чтобы сделать фотографию на память

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Из этого ледяного бассейна не каждый сможет выбраться

Из этого ледяного бассейна не каждый сможет выбраться

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Вечером в ледовом городке становится особенно красиво — повсюду загораются разноцветные гирлянды

Вечером в ледовом городке становится особенно красиво — повсюду загораются разноцветные гирлянды

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Стоимость посещения до 10 января составит 350 рублей.&nbsp;С 11 января по 1 марта стоимость входа уменьшится до 300 рублей

Стоимость посещения до 10 января составит 350 рублей. С 11 января по 1 марта стоимость входа уменьшится до 300 рублей

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Детям до 7 лет — бесплатно. Также есть скидки для некоторых категорий людей

Детям до 7 лет — бесплатно. Также есть скидки для некоторых категорий людей

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Маленьким новосибирцам и их родителям здесь точно должно понравиться. Ледяной городок будет работать ежедневно с 11 до 22 часов

Маленьким новосибирцам и их родителям здесь точно должно понравиться. Ледяной городок будет работать ежедневно с 11 до 22 часов

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В прошлом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на Михайловской набережной сделан платный ледовый городок. Также накануне новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на новогодних каникулах.

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НовосибирскНовый годледовый городок — 2021
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