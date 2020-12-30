Покатились! На Михайловской набережной открыли ледовый городок — смотрите, что там есть

В Новосибирске заработал ледовый городок на Михайловской набережной
Ледовый городок на набережной заработал в эту среду, 30 декабря. На этот раз обошлись без шумного праздничного открытия. Какие скульптуры построили там в этом году, много ли высоких горок и сколько стоит вход — смотрите в нашем фоторепортаже.
В прошлом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на Михайловской набережной сделан платный ледовый городок. Также накануне новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на новогодних каникулах.