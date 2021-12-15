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Тема дняНовосибирск ждёт потепление до -1 градуса
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К Новосибирску приближается «воздушная река» — из-за неё потеплеет до -1 градуса

Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

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Конец недели в Новосибирске будет снежным

Конец недели в Новосибирске будет снежным

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Синоптики прогнозируют потепление в Новосибирске, которое начнется из-за атлантической воздушной массы. Температура в конце недели может подняться до -1... -3 градусов.

В четверг, 16 декабря, возможен снег, днем небольшой, местами умеренный. Ожидается западный ветер ночью силой 5–10 м/с, а днем — 3–8 м/с. Ночная температура составит -12... -14, утром -7... -9 градусов, днем воздух прогреется до -6... -8.

17 декабря также возможен небольшой, а местами умеренный снег, днем с метелью. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер силой 4–9 м/с ночью и 7–12 м/с днем. Ночью температура может опуститься до -8... -10 градусов, днем она составит -3... -5 градусов.

В субботу днем возможен мокрый снег, юго-западный ветер силой 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, днем — 4–9 м/с с усилением до 14 м/с. Ночная температура составит -4... -6 градусов, днем — -1... -3 градусов.

— Сейчас у нас поднимается ветер во второй половине дня, начинает поступать атлантическая, более теплая воздушная масса. Она более влажная и ветреная. Мы будем находиться в ближайшие трое суток в высотной фронтальной зоне. Это такая «воздушная река», которая несется стремительно с запада на восток и приносит с собой облачные массивы с большим количеством снега. Температуры будут повышаться до слабо отрицательных, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Накануне НГС изучил прогноз погоды, который интернет-сервисы составили на ночь 31 декабря. Ожидается, что она будет морозной. Также синоптики сообщили, что в третьей декаде в Новосибирске возможно похолодание до -37 градусов.

На этой неделе во время снегопада город встал в 8-балльные пробки уже днем. Вечером ситуация на дорогах ухудшилась до 10 баллов. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции.

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