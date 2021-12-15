К Новосибирску приближается «воздушная река» — из-за неё потеплеет до -1 градуса

Синоптики прогнозируют потепление в Новосибирске, которое начнется из-за атлантической воздушной массы. Температура в конце недели может подняться до
В четверг, 16 декабря, возможен снег, днем небольшой, местами умеренный. Ожидается западный ветер ночью силой
17 декабря также возможен небольшой, а местами умеренный снег, днем с метелью. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер силой
В субботу днем возможен мокрый снег, юго-западный ветер силой
— Сейчас у нас поднимается ветер во второй половине дня, начинает поступать атлантическая, более теплая воздушная масса. Она более влажная и ветреная. Мы будем находиться в ближайшие трое суток в высотной фронтальной зоне. Это такая «воздушная река», которая несется стремительно с запада на восток и приносит с собой облачные массивы с большим количеством снега. Температуры будут повышаться до слабо отрицательных, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Накануне НГС изучил прогноз погоды, который интернет-сервисы составили на ночь 31 декабря. Ожидается, что она будет морозной. Также синоптики сообщили, что в третьей декаде в Новосибирске возможно похолодание до -37 градусов.
На этой неделе во время снегопада город встал в