В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

В Новосибирской области действует штормовое предупреждение из-за ряда неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщает Гидрометцентр России. На дорогах региона образовались гололедица и изморозевые отложения. Из-за гололеда предупреждение действует до 12:00 10 декабря.
Уровень погодной опасности синоптики обозначили как «желтый». Это означает, что погода потенциально опасна. Всего выделяют четыре уровня — «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».
Мы сообщали, когда в Новосибирске закончатся морозы, хотя перед этим придется потерпеть снижение температуры до -26 градусов. Мы заглянули и дальше и узнали, какой будет эта зима. Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.
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