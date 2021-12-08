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В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

Предупреждение действует до полудня 10 декабря

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Уровень погодной опасности — «желтый». Это означает, что погода потенциально опасна

Уровень погодной опасности — «желтый». Это означает, что погода потенциально опасна

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В Новосибирской области действует штормовое предупреждение из-за ряда неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщает Гидрометцентр России. На дорогах региона образовались гололедица и изморозевые отложения. Из-за гололеда предупреждение действует до 12:00 10 декабря.

Уровень погодной опасности синоптики обозначили как «желтый». Это означает, что погода потенциально опасна. Всего выделяют четыре уровня — «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».

Мы сообщали, когда в Новосибирске закончатся морозы, хотя перед этим придется потерпеть снижение температуры до -26 градусов. Мы заглянули и дальше и узнали, какой будет эта зима. Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

Также посмотрите, как начиналась зима в нашем городе, — вот вам двадцатка атмосферных кадров от фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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