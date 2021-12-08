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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся морозы, но перед этим будет -26 градусов

Сегодня новосибирцы заметили в небе традиционное для такой погоды оптическое явление

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В морозную погоду над городом можно увидеть гало, как это было сегодня утром

В морозную погоду над городом можно увидеть гало, как это было сегодня утром

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В Новосибирске 8 и 9 декабря будут держаться морозы, но к выходным в городе потеплеет. Об этом сообщили синоптики из Западно-Сибирского гидрометеоцентра.

— Самые холодные дни сегодня и завтра. 10-го ночью еще будет холодно, а днем уже — послабление морозов и повышение температуры, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Четверг, 9 декабря, без осадков, ветер западный 4–9 м/с. Ночью — -21... 23, в пригороде — до -26. Днем — -18... -20.

Пятница, 10 декабря, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью -19... -21. К утру небольшое повышение температуры. Днем — -9... -11.

Суббота, 11 декабря, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -10... -12. Температура днем -7... -9.

Сегодня, 8 декабря, новосибирцы заметили над городом гало. Как раннее рассказывали синоптики НГС, гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов.

В Новосибирск 8 декабря пришли первые зимние морозы

В Новосибирск 8 декабря пришли первые зимние морозы

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