Тепло или снова морозы? Какая погода ждет жителей Новосибирска на следующей неделе

На неделе в Новосибирске ожидается потепление и снег
Первая неделя ноября в Новосибирске выдалась по-настоящему зимней. Температура воздуха в городе опускалась до -19 градусов по Цельсию, а улицы всего за несколько дней сильно замело снегом. Однако уже к выходным пришло заметное потепление.
Мы изучили данные трех погодных сервисов и узнали, ждать ли новосибирцам продолжения теплой погоды или совсем скоро ее сменят очередные морозы.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», с понедельника по среду в городе будет тепло и без осадков. Дневные температуры достигнут +3 градусов. Однако начиная с четверга, 11 ноября, начнется постепенное похолодание и повалит снег. Уже в субботу ожидается до -3 градусов днем.
Сервис Gismeteo обещает, что самым теплым днем на неделе будет среда, 10 ноября: воздух прогреется до +1 градуса по Цельсию, также ожидается дождь со снегом. Во все последующие дни ожидаются осадки, температура начнет падать до -3 градусов в воскресенье.
Самый пессимистичный прогноз дает центр «Фобос». Теплая погода продержится до четверга, 11 ноября. Однако уже в пятницу столбик термометра должен опуститься до отметки -6 градусов, в субботу — до -9 градусов. Также временами ожидается снег.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. По их версии, температура в Новосибирской области будет соответствовать норме.