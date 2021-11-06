Тепло или снова морозы? Какая погода ждет жителей Новосибирска на следующей неделе

Первая неделя ноября в Новосибирске выдалась по-настоящему зимней. Температура воздуха в городе опускалась до -19 градусов по Цельсию, а улицы всего за несколько дней сильно замело снегом. Однако уже к выходным пришло заметное потепление.

Мы изучили данные трех погодных сервисов и узнали, ждать ли новосибирцам продолжения теплой погоды или совсем скоро ее сменят очередные морозы.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», с понедельника по среду в городе будет тепло и без осадков. Дневные температуры достигнут +3 градусов. Однако начиная с четверга, 11 ноября, начнется постепенное похолодание и повалит снег. Уже в субботу ожидается до -3 градусов днем.

