На грядущих праздниках температура в Новосибирской области резко поднимется до +5 градусов

Новосибирская область оказалась во власти морозов: сегодня утром температура в городе составила -19 градусов и -25 градусов — в регионе. Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик рассказала, до какой отметки опустится столбик термометра и когда ждать оттепели.



— Волна холода, которую мы наблюдаем в Новосибирской области, связана с прохождением воздуха с бассейна Северно-Ледовитого океана. Северо-восточная направленность воздушных масс обусловила вот такое резкое понижение температуры. Сейчас у нас ожидается дальнейший рост давления и понижение температуры. Если сегодня в Новосибирской области температуры понизились до 15–16 градусов мороза по крайним западным районам, а в других населенных пунктах — до 18–22 градусов мороза, то в ночь на 4 ноября мы ожидаем, что столбик термометра продолжит опускаться. Температура в Новосибирской области составит -16…-22 градуса, местами — до -26 градусов, — отметила Анна Лапчик.

