На грядущих праздниках температура в Новосибирской области резко поднимется до +5 градусов

Новосибирская область оказалась во власти морозов: сегодня утром температура в городе составила -19 градусов и -25 градусов — в регионе. Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик рассказала, до какой отметки опустится столбик термометра и когда ждать оттепели.
— Волна холода, которую мы наблюдаем в Новосибирской области, связана с прохождением воздуха с бассейна Северно-Ледовитого океана. Северо-восточная направленность воздушных масс обусловила вот такое резкое понижение температуры. Сейчас у нас ожидается дальнейший рост давления и понижение температуры. Если сегодня в Новосибирской области температуры понизились до 15–16 градусов мороза по крайним западным районам, а в других населенных пунктах — до 18–22 градусов мороза, то в ночь на 4 ноября мы ожидаем, что столбик термометра продолжит опускаться. Температура в Новосибирской области составит
По ее словам, 4 ноября в регионе можно будет почувствовать влияние облачности теплого атмосферного фронта: снег будет идти в течение суток, а дневная температура в западных районах области поднимется до
— Утром 4 ноября возможны туманы и изморозь, а также гололедица. Волна холода будет непродолжительной, уже с 5 ноября и до конца этой недели процессы начнут быстро перестраиваться. Температура будет повышаться вплоть до оттепели. С 5 по 8 ноября осадки вероятны, более существенными они будут 6 ноября. В ночь на 5 ноября температурный фон составит 5–8 градусов мороза по западу, а по югу морозы сохранятся — 10–15 градусов мороза. Днем ожидается 1–6 градусов пока еще со знаком «минус», — добавила Анна Лапчик.
В субботу, 6 ноября, в ночные часы температура по области составит 4–9 градусов мороза, местами — до -14, днем — от -3 до +2 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега.
В воскресенье, 7 ноября, в НСО ночью от -1 до -7, днем температура составит от -1 до +5 градусов. Ветер — 5–10 м/с, в порывах до 17 м/с, осадки продолжатся.
— В Новосибирске в ночь на 4 ноября будет также достаточно холодно: мы прогнозируем от -19 до -21 градусов, днем — 10–12 градусов мороза. К концу недели, 7 и 8 ноября, ветер будет несколько сильнее. Температуры ночные — порядка 3–6 градусов мороза, дневные — около ноля, — прокомментировала синоптик.
По данным сайта Гидрометцентра, в Новосибирске в пятницу, 5 ноября, ожидается до -4 градусов ночью и до -3 градусов днем. В субботу, 6 ноября, в городе потеплеет: ночью всё так же до -4 градусов, а днем — до -1 градуса.
Новосибирские синоптики недавно составили прогноз погоды на ноябрь: по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. Что однако не исключает особенно морозных дней — до -25 градусов.