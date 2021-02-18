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Новосибирцев предупредили о резком похолодании до -29 градусов

В ближайшие дни также ожидается небольшой снег

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Синоптики рекомендуют автомобилистам быть внимательнее из-за гололеда

Синоптики рекомендуют автомобилистам быть внимательнее из-за гололеда

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Погода в Новосибирске с 19 по 21 февраля заметно ухудшится — в это время ожидается похолодание.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 19 февраля температура воздуха ночью составит —15… -17 градусов, днем — —8… -10 градусов. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Ожидается облачная погода, днем пройдет небольшой снег, ночью начнется сильная метель. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.

Главное управление МЧС по Новосибирской области также сообщило, что 19 февраля ветер может усилиться до 22 метров в секунду. Поэтому горожанам рекомендуют закрывать все окна и форточки и убрать с открытых балконов вещи, чтобы их не унесло ветром. Автомобилистов просят не парковаться под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

20 февраля ночная температура опустится до -22... -24 градусов, а днем — до -18... -20 градусов. Ночью ветер западный 5–10 м/с, днем — юго-восточный 3–8 м/с. И днем, и ночью пройдет небольшой снег.

21 февраля температура ночью достигнет —24... -26 градусов. При этом в пригороде она может опуститься до -29 градусов. Днем температура воздуха опустится до -13... -15 градусов, ветер южный 3–8 м/с. Будет преимущественно без осадков.

Синоптики также предупредили, что погода осложнит дорожную обстановку — автомобилистам стоит обратить внимание на гололедицу.

Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051, 218-68-88.

В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.

Накануне НГС рассказал, какая погода ожидает Новосибирск на праздничных выходных.

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