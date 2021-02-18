Новосибирцев предупредили о резком похолодании до -29 градусов

Погода в Новосибирске с 19 по 21 февраля заметно ухудшится — в это время ожидается похолодание.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 19 февраля температура воздуха ночью составит
Главное управление МЧС по Новосибирской области также сообщило, что
20 февраля ночная температура опустится
21 февраля температура ночью достигнет
Синоптики также предупредили, что погода осложнит дорожную обстановку — автомобилистам стоит обратить внимание на гололедицу.
Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051, 218-68-88.
В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.
Накануне НГС рассказал, какая погода ожидает Новосибирск на праздничных выходных.