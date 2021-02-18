Новосибирцев предупредили о резком похолодании до -29 градусов

Погода в Новосибирске с 19 по 21 февраля заметно ухудшится — в это время ожидается похолодание.



По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 19 февраля температура воздуха ночью составит —15… -17 градусов , днем — —8… -10 градусов . Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Ожидается облачная погода, днем пройдет небольшой снег, ночью начнется сильная метель. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.