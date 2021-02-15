Дойдут ли до Новосибирска обильные снегопады, которые засыпали на выходных столицу? Прогноз от синоптиков

Синоптики рассказали, задержится ли весенняя погода в Новосибирске и придут ли аномальные снегопады, которые засыпали на этих выходных столицу.



— Московская погода нас не заденет, мы находимся в южной части циклона, который прошел в Москве, сам циклон идет через крайний север Томской области дальше на северо-восток, в Якутию. А мы находимся в южной части этого циклона, поэтому нам осадков сейчас не достается. Зато достанется оттепель. Сегодня и завтра по области мы ожидаем 0... -5 градусов. С 17 числа начнет проходить холодный фронт основного циклона, в тыл зайдет холодный воздух из Салехарда и Норильска. Несколько дней с 18 по 20 февраля ожидается морозная погода до -28... -30 градусов по области. Днем -17... -22 градуса, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.