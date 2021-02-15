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Дойдут ли до Новосибирска обильные снегопады, которые засыпали на выходных столицу? Прогноз от синоптиков

В НСО ожидается оттепель в ближайшие дни, а затем резкое похолодание

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Синоптики прогнозируют по области на ближайшие дни оттепель

Синоптики прогнозируют по области на ближайшие дни оттепель

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Вместо сильных снегопадов Новосибирской области достанется оттепель

Синоптики рассказали, задержится ли весенняя погода в Новосибирске и придут ли аномальные снегопады, которые засыпали на этих выходных столицу.

— Московская погода нас не заденет, мы находимся в южной части циклона, который прошел в Москве, сам циклон идет через крайний север Томской области дальше на северо-восток, в Якутию. А мы находимся в южной части этого циклона, поэтому нам осадков сейчас не достается. Зато достанется оттепель. Сегодня и завтра по области мы ожидаем 0... -5 градусов. С 17 числа начнет проходить холодный фронт основного циклона, в тыл зайдет холодный воздух из Салехарда и Норильска. Несколько дней с 18 по 20 февраля ожидается морозная погода до -28... -30 градусов по области. Днем -17... -22 градуса, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

При этом в Новосибирске плюсовых температур не ожидается, только по области.

16 февраля в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ночные температуры -6... -8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -1... -3 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек.

17 февраля в городе ночью снег, местами метель, днем небольшой снег. Ночью столбик термометра остановится на отметке -8... -10 градусов. Днем -6... -8 градусов с небольшим понижением к вечеру. Ветер северо-западный — ночью 7–12 м/сек, днем 4–9 м/сек.

С 18 числа в городе на несколько дней установится морозная погода.

18 февраля преимущественно без осадков. Ночью -16... -18 градусов. Днем -13... -15 градусов. Ветер восточный 5–10 м/сек.

Сегодня новосибирская Госавтоинспекция предупредила новосибирцев о возможном всплеске аварийности из-за снегопадов. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок 16 и 17 февраля.

Из-за оттепели стоит ожидать схода снега с крыш — в мэрии жителям рекомендовали обратить внимание на состояние крыш домов и балконов.

О том, каким будет этот февраль и каких погодных сюрпризов ждать в ближайшее время, мы писали ранее.

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Новосибирскзимапогодапрогноз погоды
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