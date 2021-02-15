Дойдут ли до Новосибирска обильные снегопады, которые засыпали на выходных столицу? Прогноз от синоптиков

Вместо сильных снегопадов Новосибирской области достанется оттепель
Синоптики рассказали, задержится ли весенняя погода в Новосибирске и придут ли аномальные снегопады, которые засыпали на этих выходных столицу.
— Московская погода нас не заденет, мы находимся в южной части циклона, который прошел в Москве, сам циклон идет через крайний север Томской области дальше на северо-восток, в Якутию. А мы находимся в южной части этого циклона, поэтому нам осадков сейчас не достается. Зато достанется оттепель. Сегодня и завтра по области мы ожидаем
При этом в Новосибирске плюсовых температур не ожидается, только по области.
16 февраля в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ночные температуры
17 февраля в городе ночью снег, местами метель, днем небольшой снег. Ночью столбик термометра остановится на отметке
С 18 числа в городе на несколько дней установится морозная погода.
18 февраля преимущественно без осадков. Ночью
Сегодня новосибирская Госавтоинспекция предупредила новосибирцев о возможном всплеске аварийности из-за снегопадов. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок 16 и 17 февраля.
Из-за оттепели стоит ожидать схода снега с крыш — в мэрии жителям рекомендовали обратить внимание на состояние крыш домов и балконов.
О том, каким будет этот февраль и каких погодных сюрпризов ждать в ближайшее время, мы писали ранее.