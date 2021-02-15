Из-за сильных снегопадов на дорогах станет опасно — ГИБДД выпустила предупреждения для новосибирцев

ГИБДД предупредила новосибирцев о росте ДТП из-за снегопадов
Новосибирская Госавтоинспекция предупредила новосибирцев о возможном всплеске аварийности из-за снегопадов. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок
— 16 и 17 февраля синоптики обещают снегопады, которые могут привести к заторам на дорогах и всплеску аварийности. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок. В случае использования личного транспорта строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД.
Особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов — именно в этих местах чаще всего появляется наледь. Также стоит быть осторожным при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий.
— Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе через проезжую часть, в таких условиях пешеходам надо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно, используя световозвращающие элементы, — добавили в ГИБДД.