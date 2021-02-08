9-летняя девочка перелезла забор катка СГУПСа и испачкалась в солидоле — ее мама хочет идти в суд

9-летняя девочка перелезла забор катка СГУПСа и испачкалась в солидоле
В воскресенье, 7 февраля, жительница Новосибирска вместе со своей 9-летней дочерью пошла на каток СГУПСа. Девочка решила перелезть на каток через заднюю калитку и испачкалась в солидоле. Ее мать уверена, что таким образом руководство катка борется с теми, кто хочет попасть на лед бесплатно, в самом СГУПСе называют инцидент случайностью.
Как рассказала корреспонденту НГС мать девочки, представившаяся Анной, в воскресенье они с дочкой не смогли подойти к центральному входу на каток из-за того, что с крыш соседних зданий кидали снег и дорогу перекрыли.
— Мы решили с моей дочерью провести время на катке СГУПС. Так как всё вокруг перекрыто из-за уборки снега с крыш, нам трудновато было попасть на каток, моя дочь решила перелезть через калитку с заднего входа, она закрыта на замок. Когда ребенок перебрался, то оказалось, что вся ее одежда была испачкана солидолом. Курточка, штанишки, перчатки, замшевые ботиночки — всё в солидоле. Руководство катка призналось, что таким образом они борются с не желающими платить за вход. При этом объявлений, предупреждающих, что калитка обмазана, нет, — написала в редакцию Анна.
В разговоре с журналистом женщина объяснила, что подходы к катку были перекрыты сигнальной лентой.
— Там вход стоит 100 рублей, у нас коньки свои, нет проблем с тем, чтобы оплатить, просто действительно нужно было много обходить, — рассказала Анна. Женщина добавила, что собирается обратиться в суд, чтобы компенсировать сумму испорченной одежды.
В центре по связям с общественностью СГУПСа рассказали, что не используют солидол для «охраны» катка. По словам представителя вуза, смазка могла остаться после технических работ на катке.
— У нас каток технически оснащен, каждый день там ходят машины, чистят, заливают его. Могло быть где-то выпачкано. Такого, чтобы специально мазали, нет. У нас вход открыт, можно свободно заходить: есть где переодеться, посушиться, есть коньки. И рядом вход на каток. Другое дело, что там есть определенная плата, чтобы содержать каток. Видимо, они пролезли в неудачном месте. Могло остаться что-то от машин, — объяснили в центре.
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