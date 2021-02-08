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9-летняя девочка перелезла забор катка СГУПСа и испачкалась в солидоле — ее мама хочет идти в суд

Женщина уверена, что вуз так борется с теми, кто не хочет платить за каток

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Вещи ребенка испачкались в жирной смазке, которую нельзя отстирать&nbsp;

Вещи ребенка испачкались в жирной смазке, которую нельзя отстирать 

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9-летняя девочка перелезла забор катка СГУПСа и испачкалась в солидоле

В воскресенье, 7 февраля, жительница Новосибирска вместе со своей 9-летней дочерью пошла на каток СГУПСа. Девочка решила перелезть на каток через заднюю калитку и испачкалась в солидоле. Ее мать уверена, что таким образом руководство катка борется с теми, кто хочет попасть на лед бесплатно, в самом СГУПСе называют инцидент случайностью.

Как рассказала корреспонденту НГС мать девочки, представившаяся Анной, в воскресенье они с дочкой не смогли подойти к центральному входу на каток из-за того, что с крыш соседних зданий кидали снег и дорогу перекрыли.

— Мы решили с моей дочерью провести время на катке СГУПС. Так как всё вокруг перекрыто из-за уборки снега с крыш, нам трудновато было попасть на каток, моя дочь решила перелезть через калитку с заднего входа, она закрыта на замок. Когда ребенок перебрался, то оказалось, что вся ее одежда была испачкана солидолом. Курточка, штанишки, перчатки, замшевые ботиночки — всё в солидоле. Руководство катка призналось, что таким образом они борются с не желающими платить за вход. При этом объявлений, предупреждающих, что калитка обмазана, нет, — написала в редакцию Анна.

По словам Анны, солидол попал на всю одежду и обувь ребенка&nbsp;

По словам Анны, солидол попал на всю одежду и обувь ребенка 

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В разговоре с журналистом женщина объяснила, что подходы к катку были перекрыты сигнальной лентой.

— Там вход стоит 100 рублей, у нас коньки свои, нет проблем с тем, чтобы оплатить, просто действительно нужно было много обходить, — рассказала Анна. Женщина добавила, что собирается обратиться в суд, чтобы компенсировать сумму испорченной одежды.

Женщина намерена идти в суд&nbsp;

Женщина намерена идти в суд 

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В центре по связям с общественностью СГУПСа рассказали, что не используют солидол для «охраны» катка. По словам представителя вуза, смазка могла остаться после технических работ на катке.

— У нас каток технически оснащен, каждый день там ходят машины, чистят, заливают его. Могло быть где-то выпачкано. Такого, чтобы специально мазали, нет. У нас вход открыт, можно свободно заходить: есть где переодеться, посушиться, есть коньки. И рядом вход на каток. Другое дело, что там есть определенная плата, чтобы содержать каток. Видимо, они пролезли в неудачном месте. Могло остаться что-то от машин, — объяснили в центре.

Новосибирская мэрия уже несколько лет каждую зиму обрабатывает ели специальным антивандальным раствором. Его наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Но в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель

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СГУПСкатокотдых
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