9-летняя девочка перелезла забор катка СГУПСа и испачкалась в солидоле — ее мама хочет идти в суд

— Мы решили с моей дочерью провести время на катке СГУПС. Так как всё вокруг перекрыто из-за уборки снега с крыш, нам трудновато было попасть на каток, моя дочь решила перелезть через калитку с заднего входа, она закрыта на замок. Когда ребенок перебрался, то оказалось, что вся ее одежда была испачкана солидолом. Курточка, штанишки, перчатки, замшевые ботиночки — всё в солидоле. Руководство катка призналось, что таким образом они борются с не желающими платить за вход. При этом объявлений, предупреждающих, что калитка обмазана, нет, — написала в редакцию Анна.