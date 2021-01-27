«Форд» сибирячки застрял на замерзшем сугробе — ей на помощь пришли сначала прохожие, а потом Росгвардия

Росгвардейцы в Новосибирске вытащили автомобиль из ледяной ловушки
Сегодня днем,
— Выезжая с парковки на улице Геодезической, седан Ford Mondeo повис на замерзшем сугробе. На помощь девушке-водителю пришли очевидцы, которые попытались подтолкнуть автомобиль, но их сил не хватило. Ситуацию спасли припарковавшиеся неподалеку сотрудники Росгвардии, которые при помощи ведомственного УАЗа вытащили автомобиль на проезжую часть, — сообщил подписчик в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
После публикации в пресс-службе Росгвардии уточнили, что инцидент произошел два дня назад.
— Сегодня к сотрудникам Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратились граждане с просьбой оказать помощь водителю автомобиля, оказавшегося в непростой ситуации. Сотрудники Росгвардии помогли автомобилисту и приступили к дальнейшему несению службы, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
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