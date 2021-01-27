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«Форд» сибирячки застрял на замерзшем сугробе — ей на помощь пришли сначала прохожие, а потом Росгвардия

Гвардейцы помогли спасти машину с помощью ведомственного автомобиля

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На Геодезической нашлось много отзывчивых людей

На Геодезической нашлось много отзывчивых людей

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Росгвардейцы в Новосибирске вытащили автомобиль из ледяной ловушки

Сегодня днем, 27 января, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Ford Mondeo повис на ледяном сугробе — сотрудники Росгвардии помогли женщине выбраться из ловушки.

— Выезжая с парковки на улице Геодезической, седан Ford Mondeo повис на замерзшем сугробе. На помощь девушке-водителю пришли очевидцы, которые попытались подтолкнуть автомобиль, но их сил не хватило. Ситуацию спасли припарковавшиеся неподалеку сотрудники Росгвардии, которые при помощи ведомственного УАЗа вытащили автомобиль на проезжую часть, — сообщил подписчик в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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После публикации в пресс-службе Росгвардии уточнили, что инцидент произошел два дня назад.

— Сегодня к сотрудникам Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратились граждане с просьбой оказать помощь водителю автомобиля, оказавшегося в непростой ситуации. Сотрудники Росгвардии помогли автомобилисту и приступили к дальнейшему несению службы, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В одном из домов Калининского района женщине зажало руку дверьми лифта — женщине потребовалась помощь спасателей.

В декабре спасателей привлекли для спасения собаки, попавшей в яму на улице Динамовцев. Животное угодило в яму во время прогулки с хозяином.

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НовосибирскНовосибирская областьРосгвардия
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