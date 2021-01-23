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Сибирячку зажало дверьми лифта — женщине потребовалась помощь спасателей

После освобождения ее передали врачам

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Всё произошло на первом этаже здания

Всё произошло на первом этаже здания

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В Новосибирске жительницу многоэтажки зажало дверьми лифта

В одном из домов Калининского района женщине зажало руку дверьми лифта. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 января в многоэтажке на улице Народной.

— Мужчина и ребенок успели выйти, после чего двери лифта начали закрываться. Женщина решила остановить закрытие дверей и просунула руку. Вместо того чтобы открыться, двери придавили руку женщины, сама она оказалась в лифте. Нажатия на кнопки изнутри кабины и снаружи не помогли. На место происшествия прибыла бригада врачей скорой помощи, — говорится в сообщении МАСС.

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После того как врачи и ЕДДС не смогли дозвониться до аварийной службы, они вызвали спасателей МАСС. Чтобы не ломать гидравлическим оборудованием двери лифта, они попробовали повторно связаться с аварийной службой.

— К счастью, на этот раз дозвониться им удалось, и дверь лифтовой кабины была открыта дистанционно. Спасатели и врачи осмотрели руку женщины. У нее оказался сильный ушиб и опухоль вследствие длительного сдавливания дверями, возможно подозрение на перелом. Женщина была передана врачам, — добавили спасатели.

В результате время работ заняло порядка 15 минут.

В декабре спасателей привлекли для спасения собаки, попавшей в яму на улице Динамовцев. Животное угодило в яму во время прогулки с хозяином.

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МАССспасатели
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