НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -19

5 м/c,

ю-в.

 769мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Забирают штрафы в Москву
Что дарить родителям
Снесли сквер
Копим на будущее с ПДС
Цены на икру
Нейродеды Морозы
Электричка в Клюквенный
Дороги и транспорт «Перепрошьют валидаторы»: под «Тройку» меняют систему новосибирского транспорта

«Перепрошьют валидаторы»: под «Тройку» меняют систему новосибирского транспорта

Новый оператор зайдет в регион с 1 января

481
10 комментариев

Систему оплаты сейчас активно меняют под новую транспортную карту

Источник:

Валидаторы в новосибирском транспорте перепрошьют для новой транспортной системы «Тройка». Об этом заявил заместитель министра транспорта региона во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Как объяснил заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин, все переносные терминалы «СберТройки» уже раздали перевозчикам, сейчас идет работа по переходу на новое оборудование. При этом стационарные валидаторы менять не будут.

— Валидаторы перепрошьют без замены в подвижном составе, жители не заметят разницы какой оператор их обслуживает, — отметил Евгений Тюрин.

Читательница НГС сообщила, что сегодня утром на маршруте № 96 не работал валидатор, в автобусе работал кондуктор, которые принимал оплату. Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать связано ли то, что валидатор не работал с перепрошивкой системы или нет.

Недавно на турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов. Это было связано с переходом на «Тройку».

Столичный гигант «СберТройка» заменит Единую транспортную карту (ЕТК) с 1 января, новую карту можно приобрести с 20 декабря, НГС разбирался, что повлияло на решение властей сменить оператора.

ПО ТЕМЕ
Тройка Валидатор Система
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Живущий в Сибири
2 минуты
Выгодоприобретатель всем известен, думаю.
Гость
7 минут
Опять затеяли какое-то мошенничество...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Альнаир,52

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление