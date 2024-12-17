«Перепрошьют валидаторы»: под «Тройку» меняют систему новосибирского транспорта

Систему оплаты сейчас активно меняют под новую транспортную карту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Валидаторы в новосибирском транспорте перепрошьют для новой транспортной системы «Тройка». Об этом заявил заместитель министра транспорта региона во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Как объяснил заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин, все переносные терминалы «СберТройки» уже раздали перевозчикам, сейчас идет работа по переходу на новое оборудование. При этом стационарные валидаторы менять не будут.

— Валидаторы перепрошьют без замены в подвижном составе, жители не заметят разницы какой оператор их обслуживает, — отметил Евгений Тюрин.

Читательница НГС сообщила, что сегодня утром на маршруте № 96 не работал валидатор, в автобусе работал кондуктор, которые принимал оплату. Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать связано ли то, что валидатор не работал с перепрошивкой системы или нет.

Недавно на турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов. Это было связано с переходом на «Тройку».