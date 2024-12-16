«Её название — элемент лукавства»: почему привычную ЕТК решили заменить столичной «Тройкой» — и чего опасаются эксперты

Новосибирская система оплаты проезда успешно работала больше 15 лет, поэтому её замена вызывает много вопросов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 1 января в Новосибирске перестанет работать Единая транспортная карта (ЕТК). Проект «Золотой короны» дорабатывает в регионе последние недели и передаёт дела столичному гиганту — «СберТройке». Разработка новосибирской компании действует с 2006 года, электронными проездными от «Золотой короны» пользовались около 800 тысяч человек. Корреспондент НГС попытался разобраться, что повлияло на решение властей сменить оператора, который успешно обслуживал новосибирцев больше 15 лет.

Большой трансфер

В Новосибирской области с 9 декабря стартовал процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. Платежную систему «Золотая корона» и привычной Единой транспортной карты (ЕТК) заменит «СберТройка», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в ООО «СберТройка», с 9 декабря 2024 до января 2025 года регион будет переходить на новую систему оплаты проезда с помощью «Тройки» и «Карты жителя Новосибирской области». Обслуживание старых карт поменяется, а некоторые перестанут действовать.

Окончательная смена оператора произойдёт 1 января следующего года, и ранее доступные пункты пополнения прекратят работу. С 10 декабря пополнить социальные карты можно будет в банкоматах и отделениях Сбербанка, а также в мобильных приложениях: «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка».

ЕТК будет действовать до 1 января 2025 года, после она перестанет работать — ее заменит «Тройка». ЕТК действовала в Новосибирской области с 2006 года, платформу разработала местная компания ЗАО «Золотая корона». Первоначальный проект под названием «Электронный проездной — Новосибирск» развивался во времена, когда пополнения происходили через специальный терминал, к которому нужно было прикладывать карту.

В год по картам «Золотой короны» совершалось больше 160 миллионов поездок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2018 году «Золотая корона» представила проект ЕТК-онлайн — это та транспортная карта, которой новосибирцы пользуются по сей день. Как сообщала компания в 2022 году, её использовали более 700 тысяч горожан. В месяц сибиряки совершали по карте около 13 миллионов поездок.

«Золотая корона» с самого старта работала с новосибирскими властями напрямую. С Минтрансом компания заключила не меньше 11 договоров на поставку «Социальной карты» — это около 130 тысяч карт почти на 20 миллионов рублей. Ещё почти 170 тысяч «Социальных карт» на 10 миллионов рублей закупил департамент по соцполитике. По данным документов госзакупок, разработка ПО в 2011 году обошлась бюджету региона в 55 миллионов рублей. Ещё 55 миллионов из городского бюджета на работу с программным обеспечением ушло в 2017 году.

Почему так внезапно?

9 декабря, когда стало известно о смене оператора, читатели НГС направили в редакцию десятки вопросов о работе «Тройки» и грядущих изменениях. В первую очередь новосибирцев интересовало, вернут ли им стоимость карты и деньги, оставшиеся на балансе, и будут ли работать прежние тарифы.

Ясность внесли разъяснения от правительства и самой «Золотой короны». В Минтрансе НГС объяснили, что пересадочный тариф «Сетевая поездка» может сохраниться после отказа от ЕТК — для этого нужно будет оформить «Карту жителя Новосибирской области».

О ситуации высказался и губернатор: по его словам, выбор пал на независимую платёжную систему.

— Была задача перейти на такую платёжную систему, которая была бы независима, не была привязана к какому-то банку, чтобы можно было пользоваться «Картой жителя Новосибирской области». Первое требование — независимость, второе — универсальность, третье — сервисы, — ответил Андрей Травников на вопрос корреспондента НГС в ходе пресс-конференции.

Новосибирцев беспокоит неопределённость: вырастут ли тарифы, заменят ли им карты, останется ли возможность пересадок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцев также удивило, что переход на новую систему оказался столь внезапным — за несколько недель до конца года и праздничных выходных. На самом деле решение планомерно готовилось на протяжении нескольких лет. Тестирование новой системы проходило ещё в 2021 году — тогда на «Тройку» в качестве эксперимента перевели 15 новосибирских автобусов. Планировалось, что в случае успеха московский проект внедрят во всём городском транспорте.

Источник НГС, знакомый с ходом переговоров по выбору нового оператора, считает это решение политическим. Внезапность перехода на новую систему он объяснил решением властей о «бесшовном» трансфере полномочий — предполагалось, что горожане не должны были заметить изменений. При этом собеседник НГС убеждён, что продукт «Золотой короны» бесперебойно работал на протяжении многих лет и не нуждался в замене.

— У нас по транспортному блоку в муниципалитете всегда было очень много вопросов. У нас ругали и транспорт, и дороги — всё что угодно. Был единственный проект, который стабильно работал нормально, — транспортная карта. Зачем было лезть в эту сферу, единственную работающую, я не понимаю. Я считаю, что это решение было скорее политическое. У меня есть основания так полагать, — заметил источник в разговоре с корреспондентом НГС.

Могут быть проблемы?

Конкурс по выбору оператора начался 1 августа, его проводил региональный Минтранс. Заявились три организации: МУП «Пассажиртрансснаб» (оператор системы «Электронный проездной — Новосибирск»), ООО «Электронный билет Кубани» и ООО «СберТройка». Последняя победила, предложив самый выгодный тариф системы — 1,85 против 2,1 у МУП «Пассажиртрансснаб».

Источник НГС допускает, что новосибирскую «СберТройку» не стоит считать аналогом московской карты «Тройка».

— Та московская «Тройка», которой мы все пользуемся, приезжая в Москву на неделю или на отпуск, — это удобная программа, но она останется в Москве. Я не знаю, насколько он проработан, но нам предложили продукт существенно другого качества. Я считаю, что это качество несравнимо ниже того, что представлено в Москве. А то, что её назвали «СберТройка» — это элемент лукавства, — утверждает собеседник.

Тем временем экспертов беспокоит и другое: будет ли вообще система работать стабильно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам источника, представители муниципалитета ещё на стадии разработки проекта по внедрению «Тройки» были настроены скептически.

— Я считаю, что это была большая ошибка, и я с большой тревогой слежу за тем, как эта система внедряется. Те специалисты, с которыми я общался, очень переживали: особенно на первых порах, весной, была тревога относительно того, как эта система заработает. Но у них как у муниципалитета здесь одна позиция: нужно исполнить пожелания органов власти, правительства, — считает он.

Опасения у собеседника НГС вызывает и то, что специалистов, которые поддерживали новосибирский проект больше 15 лет, заменят сторонние люди.

— Всё придумано у нас в Академгородке, можно сесть на маршрутку и доехать до разработчиков этой системы буквально. Теперь будет по-другому: мне кажется, Сберу неоткуда взять специалистов такого уровня, который взрастила у себя «Золотая корона». Они внедряли эту систему по всей стране и есть важный момент: они определённое время были партнерами со Сбером, который потом неожиданно понял, что у них есть свои ресурсы и, видимо, один из них — административный, — заключил источник.

Что говорят в Сбере?

В ООО «СберТройка» в ответ на запрос НГС сообщили, что внедрение системы происходило без привлечения бюджетных средств, и отметили, что проект позволит сэкономить деньги региона.

— Модель распределения денежных средств между участниками системы остается прежней. ООО «СберТройка» является оператором системы и предоставляет услуги по тарифу, коэффициент которого составляет 1,85, в результате перевозчики и бюджет сэкономят около 30% средств на содержание системы и эквайринг, — ответили в компании.

Всем перевозчикам Новосибирской области обновили оборудование, так как старое не позволяло использовать систему оператора, добавили в «СберТройке». Ещё одним своим преимуществом оператор считает увеличение пунктов пополнения транспортных карт почти в четыре раза — с 200 до 752.

— В отличие от единой транспортной карты, карта «Тройка» будет приниматься на всей территории региона, а также в более чем 20 регионах присутствия билетной системы «СберТройка» (согласно тарифам, установленным в этих регионах). Система оплаты проезда «СберТройка» в Новосибирске будет интегрирована в единую систему оплаты — транспортную карту «Тройка», — прокомментировали в пресс-службе.

На вопрос о различиях московской «Тройки» с региональными системами в «Сбере» не ответили прямо, но уточнили, что внедрение столичного проекта тоже есть в планах.

— Важные общие эффекты: для региона новое транспортное решение позволит сэкономить средства, внедрить дополнительные цифровые сервисы для пассажиров и внедрить единый с Москвой билетный носитель — транспортную карту «Тройка», — объяснили в ООО «СберТройка».

«Казалось бы, работает — не лезь»

Ещё одна претензия к проекту «Сбера» — невыгодные условия для новосибирского бюджета. Несмотря на более низкий тариф, комиссия теперь будет оставаться не в регионе, а отправляться исполнителю, заметил транспортный эксперт и общественник Евгений Фокин.

— Работал МУП, система транспортных карт была налажена, недавно их стали переводить на онлайн, любую карту можно пополнить через приложение, всё стало очень даже удобно. Казалось бы, работает — не лезь. С запуском «Тройки» абсолютно всё нужно настраивать с нуля: терминалы, валидаторы, а пассажирам — купить новые проездные. При этом комиссия за эквайринг хоть и стала меньше, но теперь эти деньги в Новосибирске не останутся, — объяснил эксперт.

Опрошенные НГС эксперты сходятся во мнении, что замена оператора — политическое решение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Евгений Фокин тоже утверждает, что мэрия не была согласна с заменой оператора, так как условия внедрения были невыгодными. Изначально конкурс, который предполагал замену терминалов за счёт перевозчиков и самостоятельную покупку новых карт горожанами, отменили. Опасения у общественника вызывает и риск сбоев в работе системы.

— Решение дать «Сберу» здесь работать было в каком-то смысле политическим. При этом целых три раза «Тройка» представляла и готовила систему к запуску, но всё время были ошибки, и ничего у них не работало. Немного страшно представить, что будет, если эта не совсем готовая система, собранная из костылей, которая должна работать в том числе с картами старого оператора, вдруг «сломается», и все карты перестанут работать. Это будет катастрофа для города, — опасается Евгений Фокин.

В отчёте о готовности системы «СберТройка» к внедрению, подписанному замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорем Миллером, сказано, что два первоначальных тестирования системы провалились.