Мэрия Новосибирска ищет деньги на покупку новых трамваев

В Новосибирске мэрия ищет средства на приобретение новых трамваев. Об этом НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.
— Потребность в приобретении для города Новосибирска новых трамвайных вагонов существует, но их закупка не планируется до момента определения источников финансирования, — говорится в ответе на запрос.
Как отметили в мэрии, пока в планах на 2025 год заняться модернизацией трамваев с большим сроком эксплуатации.
В начале октября в Новосибирске запустили новые усовершенствованные трамваи. Они начали курсировать по маршруту № 13 от улицы Писарева до Гусинобродского шоссе. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились на новом общественном транспорте.