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Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска ищет деньги на покупку новых трамваев

Мэрия Новосибирска ищет деньги на покупку новых трамваев

Пока старый общественный транспорт продолжат ремонтировать

1 194
19 комментариев

В городе есть потребность в новом общественном транспорте

Источник:

В Новосибирске мэрия ищет средства на приобретение новых трамваев. Об этом НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.

— Потребность в приобретении для города Новосибирска новых трамвайных вагонов существует, но их закупка не планируется до момента определения источников финансирования, — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в мэрии, пока в планах на 2025 год заняться модернизацией трамваев с большим сроком эксплуатации.

В начале октября в Новосибирске запустили новые усовершенствованные трамваи. Они начали курсировать по маршруту № 13 от улицы Писарева до Гусинобродского шоссе. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились на новом общественном транспорте.

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Трамвай Мэрия Новосибирск Общественный транспорт
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Комментарии
19
ральф
53 минуты
Горожане ищут деньги на оплату растущих тарифов. Оплаты будут производиться после того, как деньги найдутся.
Noname13
59 минут
Трамвай хорош там когда у него есть отдельная параллельная дорога по которой он спокойно может ехать, например как в Ленинской районе, а не так как в Заельцовском районе, когда трамвайные линии расположены по середине дороги, которые заметно снижают пропускную способность всей дороги и создают неудобства для посадки и высадки пассажиров. Отдельная история это остановочные платформы для трамвая по середине дороги... Поэтому, там где трамвай и основные транспортные потоки идут по отдельным дорогам, такую инфраструктуру нужно развивать, а остальную нужно пересматривать и отказываться в пользу обычных автобусов, там это проще и дешевле.
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