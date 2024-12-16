Мэрия Новосибирска ищет деньги на покупку новых трамваев

В городе есть потребность в новом общественном транспорте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске мэрия ищет средства на приобретение новых трамваев. Об этом НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.

— Потребность в приобретении для города Новосибирска новых трамвайных вагонов существует, но их закупка не планируется до момента определения источников финансирования, — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в мэрии, пока в планах на 2025 год заняться модернизацией трамваев с большим сроком эксплуатации.